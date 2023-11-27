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Политика ,  
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Директор департамента Минфина стал заместителем Силуанова

Директора департамента Минфина Ивана Чебескова назначили замминистра финансов
Иван Чебесков
Иван Чебесков (Фото: Министерство финансов РФ)

Правительство назначило директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова замминистра финансов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Чебескова Ивана Александровича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

На новой должности Чебесков будет заниматься вопросами международных финансовых отношений и некоторыми вопросами финансовой политики, сообщил Минфин в телеграм-канале.

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Ранее, в конце октября, Мишустин освободил от должности замминистра финансов Тимура Максимова по его просьбе. Максимов занимался вопросами госдолга и международного сотрудничества.

Иван Чебесков занимал должность директора департамента финансовой политики с 2020 года. Ему 43 года, он окончил Техасский университет по специальности «ядерная инженерия» и Чикагский университет по направлению «деловое администрирование». До службы в Минфине Чебесков занимал пост исполнительного директора инвестиционного Ю Би Эс Банка, а также был вице-президентом ВТБ.

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