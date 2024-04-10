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Спецпредставитель Путина исключил диалог с США о кибербезопасности

МИД: диалог с США о кибербезопасности сейчас невозможен
Спецпредставитель президента России объяснил, что разговор с США о кибербезопасности невозможен в условиях, когда США стремятся нанести Москве поражение с помощью информационных технологий
Артур Люкманов
Артур Люкманов (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Диалог России и США на тему кибербезопасности сейчас невозможен, заявил журналистам глава департамента международной информационной безопасности МИД России, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов.

«Конечно, нет. Диалог на эту тему сейчас невозможен. Цель Соединенных Штатов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий — нанести нам поражение с помощью некинетических средств, то есть с помощью информационных технологий. Тут невозможно ни о чем договариваться», — заявил он.

О сотрудничестве в сфере кибербезопасности президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились на саммите в Женеве в июне 2021 года. По словам Байдена, он предложил Путину обозначить 16 секторов инфраструктуры, против которых будут запрещены кибератаки. Он также сообщил, что стороны договорились привлечь экспертов и начать обсуждение защиты от хакерских атак. После саммита стороны организовали рабочую группу по этой теме. От России в нее вошли представители Совета безопасности, МИДа, Генпрокуратуры и ФСБ, от США — сотрудники Совета национальной безопасности, Министерства внутренней безопасности, Минюста и Госдепартамента.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

«С учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права», — сказано в сообщении Кремля о телефонном разговоре двух президентов, который прошел через месяц после саммита.

В декабре 2021 года Путин назвал прошедшие переговоры с Байденом открытыми, предметными и конструктивными. «Говорили подробно о кибербезопасности, констатировали, что после нашей встречи в Женеве нам удалось продвинуться по этому направлению весьма значительно», — пояснил глава государства.

В апреле 2022 года заместитель секретаря Совета безопасности и сопредседатель двусторонней рабочей группы от России Олег Храмов сообщил, что США в одностороннем порядке из нее вышли и что сотрудничество двух стран в области борьбы с киберпреступностью приостановлено.

В октябре того же года спецпредставитель президента России в этой сфере Андрей Крутских заявил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, но сама «выпрашивать, вымаливать его» не будет. «Это должен быть честный, серьезный практический диалог, продиктованный взаимной заботой, чтобы планету сохранить», — сказал Крутских.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
кибербезопасность информационная безопасность Россия США
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