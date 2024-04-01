Путин поручил оснастить скорые вблизи зоны боев средствами РЭБ
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить машины скорой медицинской помощи, работающих вблизи линии соприкосновения в зоне спецоперации, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
В поручении речь идет также о средствах индивидуальной защиты для врачебных бригад и средствах защиты автомобилей скорой помощи.
В нем говорится, что средствами защиты, в том числе РЭБ, нужно оснастить автомобили скорой, которые работают на территории населенных пунктов в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, а также на прилегающих к ним территориях. Поручение должны выполнить правительство России и власти ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей.
Ответственными за выполнение задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы этих пяти регионов. Они должны представить президенту первый доклад до 27 апреля 2024 года.
В начале февраля на заседании форума «Все для победы!» в Туле врач из Донецка рассказала Путину об опасной работе на скорой помощи в городе из-за обстрелов.
В середине марта председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Каховке. По его словам, в машине кроме бригады медиков находился тяжелобольной ребенок. В результате взрыва боеприпаса никто не пострадал, уточнил Алексеенко.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов. Белгородская область с начала российской военной операции на Украине регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»
Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет
Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам
Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета