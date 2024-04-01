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Военная операция на Украине ,  
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Путин поручил оснастить скорые вблизи зоны боев средствами РЭБ

Путин поручил оснастить скорые вблизи зоны боев и средствами защиты и РЭБ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить машины скорой медицинской помощи, работающих вблизи линии соприкосновения в зоне спецоперации, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

В поручении речь идет также о средствах индивидуальной защиты для врачебных бригад и средствах защиты автомобилей скорой помощи.

В нем говорится, что средствами защиты, в том числе РЭБ, нужно оснастить автомобили скорой, которые работают на территории населенных пунктов в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, а также на прилегающих к ним территориях. Поручение должны выполнить правительство России и власти ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей.

Ответственными за выполнение задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы этих пяти регионов. Они должны представить президенту первый доклад до 27 апреля 2024 года.

В начале февраля на заседании форума «Все для победы!» в Туле врач из Донецка рассказала Путину об опасной работе на скорой помощи в городе из-за обстрелов.

В середине марта председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Каховке. По его словам, в машине кроме бригады медиков находился тяжелобольной ребенок. В результате взрыва боеприпаса никто не пострадал, уточнил Алексеенко.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов. Белгородская область с начала российской военной операции на Украине регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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