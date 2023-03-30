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Крымчанину дали 10 лет за поджог военкомата и подготовку диверсии

Жителя Крыма приговорили к 10 годам за поджог военкомата и подготовку диверсии на путях
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Верховный суд Крыма приговорил к 10 годам лишения свободы и штрафу в 70 тыс. руб. местного жителя, который пытался поджечь военкомат в Симферополе и готовил диверсию на железной дороге. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.

30-летнего жителя села Пионерское Симферопольского района обвиняли по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 281 (диверсия) УК. Приговор пока не вступил в законную силу.

По версии следствия, в мае прошлого года он поджег военкомат в Симферополе. В суде выяснилось, что обвиняемый также готовил подрыв железнодорожных путей. Для этого он приобрел противотанковую мину. Свои действия он мотивировал несогласием с военной операцией на Украине, уточняет «РИА Новости». ФСБ задержала подозреваемого в июне 2022 года.

«Местом отбывания наказания суд определил: первые три года — в тюрьме, оставшуюся часть срока лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении суда. Свою вину обвиняемый признал частично.

Теги
новости Крым военкомат поджог диверсия железная дорога
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