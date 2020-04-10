Кадыров извинился перед ингушами за «эти два слова»

Чеченец никогда не скажет плохого слова в адрес настоящего ингуша, заявил Рамзан Кадыров и извинился за нецензурные слова, которыми он охарактеризовал противников соглашения о границе между субъектами

Рамзан Кадыров (Фото: chechnya.gov.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров принес извинения за нецензурные высказывания в адрес некоторых ингушей, критиковавших соглашение о границе двух субъектов. В интервью изданию «Чечня сегодня» Кадыров подчеркнул, что выразился неаккуратно и извиняется «именно за эти два слова».

«Настоящий ингуш никогда не скажет плохого слова в адрес своего брата чеченца, как и чеченец — в адрес настоящего ингуша. И здесь я должен извиниться за свои слова», — сказал Кадыров.

При этом он уточнил, что извиняется не перед теми, кто пытается поссорить чеченский и ингушский народы, а перед «уважаемыми людьми».

«Я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов. Был на эмоциях, даже не знал, что у меня такое вырвалось. Узнал об этом позже из прессы, но это не оправдание. Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия. А также перед муфтием Чеченской Республики, который находился в этот момент рядом. Я искренне извиняюсь именно за эти два слова», — заверил глава республики.