Кадыров извинился перед ингушами за «эти два слова»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 13:47
Декан экономфака МГУ заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID Общество, 15:01 Неужели правда: викторина о необычных опциях в машине Авто, 15:00 Хотим быть Google: как не нужно строить HR-бренд Pro, 14:59 Путин заявил о плане дальше обсуждать с Трампом нефть и борьбу с COVID-19 Политика, 14:54 Появилось видео поражающей надводную цель украинской ракеты «Нептун» Общество, 14:52 «Локомотив» договорился с футболистами о снижении зарплаты Спорт, 14:43 В Минкомсвязи заявили об отсутствии нарушений при слежке за заразившимися Общество, 14:43 Биткоин резко подешевел на 5%. Цена криптовалюты опустилась ниже $7000 Крипто, 14:42 Ретейлеры предупредили о росте цен у поставщиков продуктов Бизнес, 14:21 От перевала Дятлова до Несси: 5 загадок, которые никто не раскрыл Стиль, 14:17 Аршавин принял участие в акции по доставке продуктов болельщикам «Зенита» Спорт, 14:15 Кадыров извинился перед ингушами за «эти два слова» Политика, 14:10 Ректор МГУ сообщил о заражении нескольких сотрудников вуза коронавирусом Общество, 14:06 В Минздраве оценили влияние алкоголя на возможность заразиться COVID-19 Общество, 14:03
Политика ,  
0 

Кадыров извинился перед ингушами за «эти два слова»

Чеченец никогда не скажет плохого слова в адрес настоящего ингуша, заявил Рамзан Кадыров и извинился за нецензурные слова, которыми он охарактеризовал противников соглашения о границе между субъектами
Рамзан Кадыров (Фото: chechnya.gov.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров принес извинения за нецензурные высказывания в адрес некоторых ингушей, критиковавших соглашение о границе двух субъектов. В интервью изданию «Чечня сегодня» Кадыров подчеркнул, что выразился неаккуратно и извиняется «именно за эти два слова».

«Настоящий ингуш никогда не скажет плохого слова в адрес своего брата чеченца, как и чеченец — в адрес настоящего ингуша. И здесь я должен извиниться за свои слова», — сказал Кадыров.

При этом он уточнил, что извиняется не перед теми, кто пытается поссорить чеченский и ингушский народы, а перед «уважаемыми людьми».

«Я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов. Был на эмоциях, даже не знал, что у меня такое вырвалось. Узнал об этом позже из прессы, но это не оправдание. Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия. А также перед муфтием Чеченской Республики, который находился в этот момент рядом. Я искренне извиняюсь именно за эти два слова», — заверил глава республики.

Кадыров назвал «кнопочными героями» своих критиков в интернете
Общество

Инцидент произошел во время трансляции в Instagram, когда Кадыров ответил критикам решения о размежевании чечено-ингушской административной границы в 2018 году. Он заявил, что ингуши и чеченцы являются одним народом. «Те десять человек, которые пишут в интернетах, что мы не братья с чеченцами, — пошли вы к ***** [чертовой] матери. От вас не зависят наши братские отношения», — сказал тогда Кадыров.

Конфликт о пограничных территориях начался после распада СССР, поскольку граница между республиками не была четко обозначена, они входили в единую Чечено-Ингушскую АССР. В 1990-х годах между Ингушетией и Чечней начался территориальный спор, который касался Сунженского и Малгобекского районов.

В сентябре 2018 года главы регионов Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров договорились и подписали соглашение о границе между двумя субъектами. После этого в Ингушетии прошла серия митингов против соглашения. Решение о границе пытались оспорить с помощью референдума, но республиканский избирком отклонил заявку. В июне 2019 года Евкуров ушел с поста главы республики, позже Конституционный суд России признал решение о границе законным.

16 августа 2019 года Верховный суд Ингушетии подтвердил законность установления административной границы Республики Ингушетия и Чеченской Республики, отказав в апелляции на решение Магасского районного суда.

Конституционный суд признал законным решение о границе Чечни и Ингушетии
Политика

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Рамзан Кадыров, граница, нецензурная лексика
Материалы по теме
Кадыров ответил на слова Мишустина о недопустимости закрытия границ
Политика
Верховный суд Ингушетии отказался пересматривать границу с Чечней
Политика
Конституционный суд признал законным решение о границе Чечни и Ингушетии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter