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Порошенко потребовал от СБУ доклад о переговорах Медведчука в Минске
Он добавил, что «де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина». Год назад Порошенко характеризовал его как самого эффективного переговорщика
Петр Порошенко (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что потребовал от Службы безопасности Украины к четвергу подготовить «отчет о целесообразности использования Виктора Медведчука» как представителя Украины в трехсторонней контактной группе, заседания которой проходят в Минске. Заявление прозвучало в эфире украинского радио «Настоящее время».

Порошенко пояснил, что Медведчук вел переговоры об освобождении украинских заключенных и пленных, так как имел связи с президентом России Владимиром Путиным. Но канал связи «оказался неэффективным», считает действующий президент.

«Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию. И господина Путина», — подчеркнул Порошенко. У политика была «одна функция» — освобождать украинских заложников, в последний это произошло в декабре 2017 года, и эффективной работу Медведчука назвать нельзя, считает Порошенко.

Против участия политика в переговорном процессе в Минске ранее выступал и основной конкурент Порошенко на президентских выборах — Владимир Зеленский, занявший первое место в первом туре голосования.

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10 апреля Медведчук опубликовал на сайте своего движения «За життя» заявление, в котором сказал, что ни один из двух кандидатов не заинтересован в установлении мира и прекращении боевых действий на востоке страны.

«Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из «переговорного процесса» априори невозможно», — подчеркнул политик.

В конце февраля 2018 года Порошенко называл Медведчука самым эффективным переговорщиком по обмену пленными. Дочь Медведчука — крестница президента России Владимира Путина.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук
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