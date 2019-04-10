Порошенко потребовал от СБУ доклад о переговорах Медведчука в Минске

Порошенко потребовал от СБУ доклад о переговорах Медведчука в Минске

Он добавил, что «де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина». Год назад Порошенко характеризовал его как самого эффективного переговорщика

Петр Порошенко (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что потребовал от Службы безопасности Украины к четвергу подготовить «отчет о целесообразности использования Виктора Медведчука» как представителя Украины в трехсторонней контактной группе, заседания которой проходят в Минске. Заявление прозвучало в эфире украинского радио «Настоящее время».

Порошенко пояснил, что Медведчук вел переговоры об освобождении украинских заключенных и пленных, так как имел связи с президентом России Владимиром Путиным. Но канал связи «оказался неэффективным», считает действующий президент.

«Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию. И господина Путина», — подчеркнул Порошенко. У политика была «одна функция» — освобождать украинских заложников, в последний это произошло в декабре 2017 года, и эффективной работу Медведчука назвать нельзя, считает Порошенко.

Против участия политика в переговорном процессе в Минске ранее выступал и основной конкурент Порошенко на президентских выборах — Владимир Зеленский, занявший первое место в первом туре голосования.