«Роскосмос» ответил на заявление главы NASA о лидере в освоении Луны

«Роскосмос» будет участвовать в международных космических проектах только на равной основе, заявили в корпорации. NASA ранее как «лидер» и представитель «великой страны» предложило создать под эгидой США альянс для изучения Луны

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В «Роскосмосе» отреагировали на предложение главы NASA Джима Брайденстайна создать под эгидой США международную коалицию для изучения Луны. Российские специалисты, как отметили в госкорпорации, будут принимать участие в международных космических проектах только на равноправной основе. Об этом со ссылкой на заявление «Роскосмоса» пишет ТАСС.

Также в российской корпорации отреагировали на прозвучавшие накануне в эфире Fox News слова Брайденстайна о том, что международная программа изучения Луны должна осуществляться только под эгидой США. «Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну, — это США», — утверждал он, отмечая, что именно в этом, по его мнению, заключается роль Соединенных Штатов «как лидера и как великой страны».

«Участие в иных международных проектах в космосе возможно исключительно на равноправной основе и при понимании «Роскосмосом» пользы от такой кооперации», — заявили в ответ на это в российской госкорпорации. Там также заметили, что международное сотрудничество в космосе — это важная задача, и его примером является взаимодействие по Международной космической станции.

Приоритеты России по освоению космоса определяются «обеспечением обороноспособности страны, использованием результатов космической деятельности в интересах экономики страны и продвижение научных исследований», заключили в «Роскосмосе». Получали ли в компании приглашение от NASA поучаствовать в международной коалиции для изучения Луны, в пресс-службе не уточнили.