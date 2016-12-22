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Турчинов заявил о превосходстве ракеты «Ольха» над российским «Смерчем»
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Турчинов заявил о превосходстве ракеты «Ольха» над российским «Смерчем»
Политика, 15:40
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Турчинов заявил о превосходстве ракеты «Ольха» над российским «Смерчем»
Секретарь Совета нацбезопасности Украины заверил, что украинский комплекс «Ольха» превосходит российский «Смерч» по всем показателям. На своем сайте он опубликовал видео с испытаний комплекса
Фото: Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины

В Одесской области начались государственные испытания разработанного на Украине ракетного комплекса «Ольха», по итогам которых комплекс планируется принять на вооружение, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Видео: Turchynov / YouTube

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в ходе испытаний, которые пройдут в несколько этапов, будут проверены все тактико-технические характеристики нового комплекса, однако уже сейчас ясно, что тот превосходит российский «Смерч».

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, по всем показателям лучше, чем его российский аналог «Смерч», — сказал Турчинов. На персональном сайте чиновника опубликована видеозапись с испытаний «Ольхи». На ней показаны запуск и полет ракет, за которыми наблюдает Турчинов.

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Секретарь СНБО отметил, что по завершении госиспытаний оборонные предприятия Украины начнут серийное производство «Ольхи». В феврале Турчинов говорил, что на «Ольху» уже есть «огромный спрос за рубежом».

В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в ходе предсерийных испытаний «Ольхи» все четыре выпущенные ракеты попали в цель.

«Во время испытаний ракеты попали прямо в точку прицеливания, это уникальный результат, который в очередной раз доказывает преимущества украинских ракет над российскими аналогами», — говорил тогда Турчинов.

Александр Турчинов (справа) (Фото: Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины)

«Ольха» («Вільха») — украинский проект, в рамках которого ведется разработка реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом на основе советской РСЗО «Смерч».

Украина действительно способна создать ракетное оружие, но неспособна поставить его выпуск на поток, прокомментировал РБК замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. По его словам, ракетный комплекс «Ольха» — это усовершенствованный вариант ракеты «Смерч». «Дело нехитрое, поскольку это всего лишь реактивная система залпового огня, и ничего в ней особо сложного нет. При этом Украина может создать много чего в единичном экземпляре, но развернуть массовое производство для нее совершенно нереально», — отметил он.

Авторы: Евгений Калюков, Ольга Агеева.
Теги: Александр Турчинов , Украина , ракетный комплекс
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