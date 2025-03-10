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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн ответил на жалобу об отказе помочь бойцам «Ахмата» под Суджей

Сюжет
Военная операция на Украине
Врио курского губернатора объяснил нарушением процедуры отказ бойцу Моисею из «Ахмата» предоставить кислородные баллоны. «Откуда губернатор должен знать, что это не укроп», - согласился Апти Алаудинов
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Боец, представившийся Моисеем и запросивший у властей Курской области кислородные баллоны для проведения некой операции, не сделал это согласно определенному порядку, поэтому помощь ему не предоставили, заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Действительно, моим помощникам прислал голосовые сообщения человек, представившийся Моисеем и сказавший, что его подразделение «выполняет задачи на курском направлении». Попросил передать им кислородные баллоны. На вопросы, какое подразделение представляет, ответил без деталей: спецназ. Своих точных данных не назвал. Ему предложили связаться через закрытую военную связь. Ответил, что связи нет. Никаких официальных заявок после этого не прислал», — рассказал Хинштейн.

Позднее выяснилось, что Моисей — оператор БПЛА в подразделении спецназа «Ахмат», не имевший полномочий обращаться за помощью к региону. Об этом заявил и командир подразделения Апти Алаудинов. «Моисей, интересно, кто такой, чтоб он имел право обращаться напрямую к губернатору Курской области? И откуда губернатор Курской области должен знать, что Моисей — не укроп какой-то, а боец какого-то подразделения?» — спросил Алаудинов. Он также заявил, что боец не мог действовать без личного разрешения командира и его могут наказать.

Алаудинов отметил, что у него не было ни одного отказа в каких-либо вопросах, обращенных к Хинштейну, и он бы получил необходимые баллоны.

Врио губернатора отметил, что помощь военным оказывается по схеме: командиры направляют властям заявки, их согласовывают с военным командованием, и потом предоставляют запрошенное адресатам.

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В телеграм-канале «Моисей | БА | СпН | МО РФ» (более 83 тыс. подписчиков) 1 марта появилось сообщение, что «на завтра нужные кислородные баллоны» без указания цели их получения. Затем автор канала пожаловался, что власти «отдинамили» эту просьбу. Пост из канала был удален, но он остался в публикациях СМИ (например, его приводит «Главный ТВ»). В последнем на момент публикации материала посте в канале было сообщение: «Уже поговорили, отчитали, о субординации напомнили».

Алаудинов сообщал, что 1 марта шла подготовка бойцов «Ахмата» «к исторической операции «бросок через трубу». Хинштейн говорил, что российские военные смогли через газопровод прорваться к позициям ВСУ в районе Суджи. За выходные в этой зоне были освобождены семь населенных пунктов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Хинштейн Апти Алаудинов Курская область Военная операция на Украине
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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