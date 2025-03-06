В южнокорейском городе у границы с КНДР снаряд попал в жилой дом

На совместных американо-южнокорейских учениях бомбы Mk-82 с одного из истребителей случайно упали на жилой дом, семеро пострадали. Вес бомбы — 227 кг

Южнокорейский истребитель KF-16 во время учений «нештатно» сбросил восемь бомб МК-82 за пределами полигона в Пхочхоне, они попали в жилой дом. Пострадали семь человек, передает Yonhap.

Пхочхон находится в 25 км к югу от границы с Северной Кореей, в 42 км к северо-востоку от Сеула.

ВВС Южной Кореи заявили, что проводят расследование инцидента и принесли извинения за ущерб. Yonhap отмечает, что бомбы сбросил «как минимум один» истребитель.

В учениях на полигоне Пхочона участвовали армии Южной Кореи и США. В них принимали участие более 160 единиц военной техники, в том числе танки К2, самоходные гаубицы К55А1, ударные вертолеты Apache и малозаметные самолеты F-35A. Маневры начались с разведывательных миссий беспилотников по выявлению угроз и для наводки артиллерийского огня, затем механизированные пехотные подразделения и танки выдвинулись для взятия под контроль целевых районов.

Mk 82 весит 227 кг, в них 87-89 кг взрывчатого вещества в кованом стальном корпусе.