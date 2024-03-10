В Италии заявили о «более гибкой и оснащенной» России, чем НАТО
Россия стала «более оснащенной и гибкой» в производстве оружия, чем НАТО, заявил в интервью La Stampa глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто.
«Превращение России в военную экономику сделало ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО, в производстве оружия. <...> [Западным странам] нужно время, чтобы обратить эту тенденцию вспять», — сказал министр.
Крозетто предупредил, что усиление российского военного превосходства и заявление членов НАТО о возможной отправке войск альянса на Украину могут привести к «опасной эскалации». «Ввод войск [НАТО] в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая перечеркнет путь дипломатии», — подчеркнул он.
В середине января глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр призвал готовиться к массовой мобилизации и войне с Россией в ближайшие 20 лет. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг называл поставки оружия на Украину единственным путем к миру и призывал союзников увеличить военную помощь Киеву. Российские власти осуждают поставки западного оружия на Украину.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО и не собирается начинать войну с военным блоком. Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев при этом признавал, что НАТО превосходит Россию и по вооружениям, и по финансированию, и по людскому потенциалу. Вместе с этим он отмечал, что в случае начала войны между Россией и НАТО мир ждет «тот самый пресловутый Апокалипсис».
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Что поможет защитить доходы от инфляции? 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам? Топ-10 банков