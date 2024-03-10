В Италии заявили о «более гибкой и оснащенной» России, чем НАТО

Россия сегодня более оснащена и гибка, чем НАТО, в том числе в плане производства оружия, заявил Крозетто. Он призвал Запад усерднее развивать свой ВПК, а также выразил поддержку Киеву. Москва осуждает любую помощь Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия стала «более оснащенной и гибкой» в производстве оружия, чем НАТО, заявил в интервью La Stampa глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто.

«Превращение России в военную экономику сделало ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО, в производстве оружия. <...> [Западным странам] нужно время, чтобы обратить эту тенденцию вспять», — сказал министр.

Крозетто предупредил, что усиление российского военного превосходства и заявление членов НАТО о возможной отправке войск альянса на Украину могут привести к «опасной эскалации». «Ввод войск [НАТО] в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая перечеркнет путь дипломатии», — подчеркнул он.

В середине января глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр призвал готовиться к массовой мобилизации и войне с Россией в ближайшие 20 лет. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг называл поставки оружия на Украину единственным путем к миру и призывал союзников увеличить военную помощь Киеву. Российские власти осуждают поставки западного оружия на Украину.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО и не собирается начинать войну с военным блоком. Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев при этом признавал, что НАТО превосходит Россию и по вооружениям, и по финансированию, и по людскому потенциалу. Вместе с этим он отмечал, что в случае начала войны между Россией и НАТО мир ждет «тот самый пресловутый Апокалипсис».