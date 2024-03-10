Запорожские Пологи перевели на генераторы после удара ВСУ по электроподстанции

Запорожские Пологи перевели на генераторы после удара ВСУ по подстанции

Губернатор Балицкий накануне сообщил о «прилете дронов» по электроподстанции в Пологах. В результате ударов были выведены из строя два силовых трансформатора, уточнили в районной администрации

Фото: pologi_adm / Telegram

Электрическая подстанция в Пологах Запорожской области, по которой ВСУ накануне нанесли удары, переведена на дизель-генераторные установки, сообщается в телеграм-канале администрации Пологовского района.

В результате ударов были выведены из строя два силовых трансформатора, сказали там.

«На данный момент электропитание производится за счет дизель-генераторных установок. По предварительным данным, на устранение последствий удара потребуется около десяти дней», — говорится в сообщении.

Жителей города и района призвали сократить потребление электроэнергии и воды.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о «прилете дронов противника» по электроподстанции, которая обеспечивает электроэнергией город Пологи и часть Пологовского района. В результате на подстанции произошел пожар, подача электричества была прекращена. Никто не пострадал.