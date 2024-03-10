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Военная операция на Украине ,  
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Запорожские Пологи перевели на генераторы после удара ВСУ по подстанции

Запорожские Пологи перевели на генераторы после удара ВСУ по электроподстанции
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Балицкий накануне сообщил о «прилете дронов» по электроподстанции в Пологах. В результате ударов были выведены из строя два силовых трансформатора, уточнили в районной администрации
Фото: pologi_adm / Telegram
Фото: pologi_adm / Telegram

Электрическая подстанция в Пологах Запорожской области, по которой ВСУ накануне нанесли удары, переведена на дизель-генераторные установки, сообщается в телеграм-канале администрации Пологовского района.

В результате ударов были выведены из строя два силовых трансформатора, сказали там.

«На данный момент электропитание производится за счет дизель-генераторных установок. По предварительным данным, на устранение последствий удара потребуется около десяти дней», — говорится в сообщении.

Жителей города и района призвали сократить потребление электроэнергии и воды.

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Фото:GancheVga / Telegram

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о «прилете дронов противника» по электроподстанции, которая обеспечивает электроэнергией город Пологи и часть Пологовского района. В результате на подстанции произошел пожар, подача электричества была прекращена. Никто не пострадал.

Пологи — город в Запорожской области примерно в 110 км к северо-востоку от Мелитополя и в 100 км к юго-востоку от Запорожья. Население города, по данным на 2019 год, составляло около 19 тыс. человек.

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Елена Чернышова
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