Запорожские Пологи перевели на генераторы после удара ВСУ по подстанции
Электрическая подстанция в Пологах Запорожской области, по которой ВСУ накануне нанесли удары, переведена на дизель-генераторные установки, сообщается в телеграм-канале администрации Пологовского района.
В результате ударов были выведены из строя два силовых трансформатора, сказали там.
«На данный момент электропитание производится за счет дизель-генераторных установок. По предварительным данным, на устранение последствий удара потребуется около десяти дней», — говорится в сообщении.
Жителей города и района призвали сократить потребление электроэнергии и воды.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о «прилете дронов противника» по электроподстанции, которая обеспечивает электроэнергией город Пологи и часть Пологовского района. В результате на подстанции произошел пожар, подача электричества была прекращена. Никто не пострадал.
Пологи — город в Запорожской области примерно в 110 км к северо-востоку от Мелитополя и в 100 км к юго-востоку от Запорожья. Население города, по данным на 2019 год, составляло около 19 тыс. человек.
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