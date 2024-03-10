ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью
За ночь с 9 на 10 марта российские средства ПВО пресекли попытки атак двух украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Позже в ведомстве добавили, что около 6:40 мск были сбиты еще два дрона в том же регионе.
Накануне, 9 марта, Белгородскую область попытались атаковать еще четыре дрона. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны, доложили в военном ведомстве.
Кроме того, той же ночью еще в трех регионах России — в Ростовской, Волгоградской и Курской областях — были уничтожены 46 беспилотников. В Ростовской области, где, по данным Минобороны, сбили 41 дрон, погибших не было, однако был ранен сотрудник МЧС, рассказал губернатор Василий Голубев. В Курской области обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники, из-за чего кровля получила повреждения, сообщил глава области Роман Старовойт.
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