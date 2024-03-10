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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью

Минобороны сообщило о четырех сбитых беспилотниках в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники были сбиты ночью и утром 10 марта над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны. Накануне 47 дронов пытались атаковать четыре региона России — Белгородскую, Ростовскую, Волгоградскую и Курскую области
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

За ночь с 9 на 10 марта российские средства ПВО пресекли попытки атак двух украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Позже в ведомстве добавили, что около 6:40 мск были сбиты еще два дрона в том же регионе.

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Накануне, 9 марта, Белгородскую область попытались атаковать еще четыре дрона. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны, доложили в военном ведомстве.

Кроме того, той же ночью еще в трех регионах России — в Ростовской, Волгоградской и Курской областях — были уничтожены 46 беспилотников. В Ростовской области, где, по данным Минобороны, сбили 41 дрон, погибших не было, однако был ранен сотрудник МЧС, рассказал губернатор Василий Голубев. В Курской области обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники, из-за чего кровля получила повреждения, сообщил глава области Роман Старовойт.

ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью
ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Белгородская область дроны беспилотники Минобороны
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