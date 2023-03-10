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Eurasia Review узнало о плане Китая построить железную дорогу в Якутии

Eurasia Review: Китай может построить железную дорогу в Якутии в обмен на ресурсы региона
Издание проанализировало открытые данные и пришло к выводу, что Пекин планирует построить железную дорогу от КНР до Якутска за несколько лет. В обмен он может получить доступ к природным ресурсам в регионе, пишет Eurasia Review
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Китай планирует взять на себя обязательства по строительству железной дороги в Якутии, благодаря этому может получить доступ к природным ресурсам республики, сообщает Eurasia Review на основе анализа открытых источников.

Как отмечает журнал, о планах КНР, в частности, свидетельствует подписание между АО «Железные дороги Якутии» и Китайской ассоциацией развития промышленности за рубежом (CODA) меморандума о сотрудничестве при реализации проекта создания нового транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали Мохэ (КНР) — Джалинда — Сковородино — Якутск (Нижний Бестях) — Магадан (порт) с железнодорожным пограничным переходом через реку Амур в пределах своей компетенции.

Документ был подписан 8 марта по итогам визита якутской делегации в Китай, сообщило издание «Колыма.ru» со ссылкой на пресс-службу ООО «ИнтелКонсалтинг», представитель которого был участником делегации. В Eurasia Review отметили, что по итогам переговоров не был объявлен ни график строительства, ни точный маршрут железной дороги, но стороны обязались установить детали в ближайшем будущем.

Также издание обращает внимание на июньское заявление министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова. В разговоре с РБК министр сказал, что проект строительства ветки Якутск — Магадан должен быть не «прямолинейно бюджетным» и может быть построен только с использованием концессии. Выделить из бюджета деньги на строительство ветки «немножко нереалистично», пояснил Чекунков.

Поскольку проект будет реализован с помощью концессионного соглашения, КНР в обмен на строительство может получить доступ к природным ресурсам в регионе, пишет Eurasia Review. «В краткосрочной перспективе эта новая китайская инициатива принесет пользу Москве и особенно тем российским фирмам и официальным лицам, которые контролируют природные ресурсы в Республике Саха, поскольку будет способствовать увеличению экспорта в Китай», — говорится в статье. Китай будет стремиться к скорейшей реализации проекта, поскольку ему необходимы древесина, уголь и другие полезные ископаемые, которые может предоставить Саха.

РБК обратился за комментариями в администрацию Республики Саха (Якутия) и компанию «Железные дороги Якутии».

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По территории Республики Саха проходит несколько железных дорог, однако столица региона Якутск является крупнейшим в постсоветских странах городом без железной дороги. В 2019 году в 30 км от города, на левом берегу реки Лена, завершили строительство железнодорожной станции Нижний Бестях, от которой можно доехать до станции Томмот, которая находится на Амуро-Якутской магистрали (связывает Транссибирскую магистраль и Байкало-Амурскую магистраль с Якутией).

Пассажирские перевозки на Амуро-Якутской магистрали обслуживает не Федеральная пассажирская компания, которая перевозит пассажиров по всей сети РЖД: для обслуживания пассажиров в Якутии была создана компания «Железные дороги Якутии», главными акционерами которой являются местное правительство и РЖД.

В июне 2022-го в пресс-службе администрации Якутии сообщили, что строительство железной дороги из Якутска в Магадан может обойтись в пределах от 830 млрд руб. до 1,7 трлн руб. В администрации уточнили, что строительство учтено в стратегических документах, например в схеме территориального планирования России в области федерального транспорта от 2013 года и национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года, утвержденной в 2020-м.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Артём Кореняко
Китай Якутия Якутск железная дорога природные ресурсы концессионное соглашение
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