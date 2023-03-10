В Совфеде назвали кандидата в главные прокуроры объединенной группировки

Совет Федерации рассмотрит кандидатуру Алексея Найды на следующей неделе. Он работает военным прокурором Черноморского флота

Алексей Найда (второй слева) (Фото: ufo.gov.ru)

Профильные комитеты Совета Федерации на следующей неделе рассмотрят внесенную президентом Владимиром Путиным кандидатуру на должность военного прокурора объединенной группировки войск, сообщил в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас. Словосочетание «объединенная группировка войск» в контексте действующих на Украине подразделений используется с осени прошлого года, когда Минобороны России сообщило о назначении генерала Сергея Суровикина на должность командующего этой группировкой. Сейчас командующим является начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«На следующей неделе профильные комитеты Совета Федерации рассмотрят представленную президентом России кандидатуру Найды А.В. на должность военного прокурора объединенной группировки войск (сил)», — написал он.

ТАСС указывает, что речь идет о генерал-майоре юстиции Алексее Найде, который сейчас занимает пост военного прокурора Черноморского флота.

Клишас сказал агентству, что точная дата заседания не определена, но, скорее всего, оно состоится 14 марта.

Найда родился в 1974 году в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург), окончил Санкт-Петербургское суворовское военное училище и Военный университет Минобороны. С 1996 года занимал различные должности в органах военной прокуратуры гарнизонного звена Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. В 2015 году его назначили первым заместителем военного прокурора Южного военного округа, а позднее — военным прокурором Черноморского флота.