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СБУ задержала экс-главу «Антонова» за недопуск ВСУ на аэродром Гостомель

СБУ обвинила бывшее руководство «Антонова» в недопуске военных в Гостомель и утрате «Мрии»
СБУ утверждает, что гендиректор и двое других руководителей «прямо запретили» ВСУ возводить укрепления на аэродроме перед началом российской спецоперации. В результате в ходе боев в конце февраля прошлого года была утрачена «Мрия»
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала бывшего гендиректора концерна «Антонов» и начальника подразделения по авиабезопасности по подозрению в препятствовании деятельности ВСУ в аэропорту Гостомель, где на момент начала российской военной операции находился Ан-225 «Мрия». Об этом сообщается в телеграм-канале украинской спецслужбы. «Лiга» со ссылкой на источники указывает, что речь идет об экс-руководителе предприятия Сергее Бычкове (его уволили в начале прошлого апреля).

Спецслужба заявила, что должностные лица не позволили бойцам нацгвадии Украины войти на территорию аэропорта Гостомель, чтобы подготовиться к обороне перед началом военной операции. По ее данным, в январе—феврале прошлого года чиновники «прямо запретили» украинским военнослужащим возводить укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме. СБУ утверждает, что было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов нацгвардии на объект.

Действия руководства «Антонова» привели к временному занятию стратегически важного аэропорта и «уничтожению самолета Ан-225», отметила спецслужба.

Экс-гендиректора и начальника подразделения авиабезопасности уже заключили под стражу, еще один фигурант, бывший заместитель гендиректора «Антонова», объявлен в розыск. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114–1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий). Статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Об утрате единственного летного экземпляра «Мрии» Зеленский сообщил в конце февраля прошлого года. В «Укроборонпроме» пояснили, что по состоянию на утро 24 февраля самолет находился на аэродроме «Антонова» в Гостомеле для проведения ремонтных работ. Один из его двигателей был снят, и «улететь именно в этот день самолет не смог, хотя соответствующие команды были даны». Во время боев на аэродроме Ан-225 был разрушен. С тех пор власти Украины неоднократно заявляли о планах построить новую «Мрию».

Минобороны России сообщило о высадке российского десанта на аэродроме Гостомель в Киевской области 25 февраля прошлого года, на следующий день после начала военной операции. В ведомстве заявили, что в операции было задействовано более 200 российских вертолетов, среди военных армии России потерь не было. Позднее, на переговорах с Украиной в конце марта, Минобороны России объявило о «сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях».

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СБУ задержала экс-главу «Антонова» за недопуск ВСУ на аэродром Гостомель
СБУ задержала экс-главу «Антонова» за недопуск ВСУ на аэродром Гостомель

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
«Антонов» Украина Ан-225 СБУ Военная операция на Украине Мрия
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