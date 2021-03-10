Госдума одобрила законопроект о «нечаянной» коррупции

Если антикоррупционные нормы были нарушены в результате внешних, не зависящих от человека обстоятельств, то его можно освободить от ответственности, следует из законопроекта

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который освобождает чиновников, судей, прокуроров, военнослужащих и другие категории граждан от наказания за нарушение антикоррупционных норм, если оно произошло по не зависящим от госслужащих обстоятельствам. Информация о прохождении законопроекта № 1078992-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения» опубликована в законодательной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что «физическое лицо освобождается от ответственности» за нарушение законов о противодействии коррупции, если «несоблюдение ограничений и запретов <...> признается следствием не зависящих от него обстоятельств».

Человеку дается месяц на устранение нарушений «со дня прекращения действия не зависящих от него обстоятельств, препятствующих соблюдению указанных ограничений».

К обстоятельствам, которые могут стать уважительной причиной для нарушения антикоррупционного законодательства, относятся стихийные бедствия, в том числе землетрясения, наводнения, ураганы, а также пожары, массовые заболевания, забастовки, военные действия, террористические акты. Кроме того, «нечаянная» коррупция возможна в условиях введенных органами власти ограничительных мер.

Однако к не зависящими от физического лица обстоятельствам не могут быть отнесены регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также действия самого чиновника, судьи и т.д.