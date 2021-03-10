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Госдума одобрила законопроект о «нечаянной» коррупции

Если антикоррупционные нормы были нарушены в результате внешних, не зависящих от человека обстоятельств, то его можно освободить от ответственности, следует из законопроекта
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который освобождает чиновников, судей, прокуроров, военнослужащих и другие категории граждан от наказания за нарушение антикоррупционных норм, если оно произошло по не зависящим от госслужащих обстоятельствам. Информация о прохождении законопроекта № 1078992-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения» опубликована в законодательной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что «физическое лицо освобождается от ответственности» за нарушение законов о противодействии коррупции, если «несоблюдение ограничений и запретов <...> признается следствием не зависящих от него обстоятельств».

Человеку дается месяц на устранение нарушений «со дня прекращения действия не зависящих от него обстоятельств, препятствующих соблюдению указанных ограничений».

К обстоятельствам, которые могут стать уважительной причиной для нарушения антикоррупционного законодательства, относятся стихийные бедствия, в том числе землетрясения, наводнения, ураганы, а также пожары, массовые заболевания, забастовки, военные действия, террористические акты. Кроме того, «нечаянная» коррупция возможна в условиях введенных органами власти ограничительных мер.

Однако к не зависящими от физического лица обстоятельствам не могут быть отнесены регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также действия самого чиновника, судьи и т.д.

В Генпрокуратуре назвали лидирующие регионы по уровню коррупции
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

В июне 2020 года генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что число коррупционных преступлений, выявляемых в России, растет второй год подряд. По его словам, за год на 17% выросло число преступлений, совершенных организованными преступными группами, на 74% — связанных с откатами в сфере госзакупок, на 11% — фактов взяточничества.

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В 2019 году у чиновников изъяли не подтвержденное доходами имущество на сумму более 20 млрд руб., также рассказал Краснов. По сравнению с 2018 годом показатель вырос почти в 70 раз — тогда изъяли имущества на 311 млн руб., уточнил тогда генпрокурор.

В марте 2021 года начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин назвал регионы — лидеры по уровню коррупции. По числу выявленных случаев взяточничества в прошлом году первое место заняла Москва. «Далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область», — сказал представитель Генпрокуратуры. В лидерах по числу выявленных преступлений коррупционной направленности оказались также Башкирия и Краснодарский край, следом за ними идут Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан, а также Пермский край.

По словам Балдина, наименьшее число взяток в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Республике Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях. При этом в Генпрокуратуре отметили, что в коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов».

Автор
Владислав Гордеев
коррупция Госдума законопроект
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