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Поправки в Конституцию ,  
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Рабочая группа перепишет конституционную поправку о детях

Павел Крашенинников (справа) (Фото: duma.gov.ru)

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили дополнительные поправки в Конституцию. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Автор изменений председатель комитета Павел Крашенинников предложил скорректировать положение о детях. Он отметил, что ему показалась не очень удачной формулировка о том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации».

«Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения», — сказал он. По его словам, теперь предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

Материал дополняется.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Конституция, дети, поправки
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