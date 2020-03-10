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Белый дом признал отсутствие у Трампа теста на коронавирус

В президентской администрации заявили, что в проверке главы государства нет необходимости. С больными Трамп не общался, никаких симптомов болезни у него нет
Фото: Carolyn Kaster / AP

Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп не тестировался на наличие коронавирус после общения с двумя членами Палаты представителей, которые сообщили о решении уйти на добровольный карантин, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря американской администрации Стефани Гришем

«Президента не тестировали на коронавирус, потому что у него не было продолжительного контакта ни с кем из заболевших. У него нет никаких симптомов болезни», - добавила она.

По словам Гришем, у Трампа отличное здоровье, за которым следит его врач.

Ранее сообщалось о том, что американский президент общался с конгрессменами Мэттом Гейтцем и Дагом Коллинзом, которые сообщили, что добровольно отправляются на 14-дневный карантин, поскольку могли контактировать с заболевшим коронавирусом на конференции консерваторов в конце февраля. Гейтц летел с Трампом на одном самолете, а Коллинз общался с президентом пожимал ем руку. Коронавирус не подтвержден ни у одного из членов Палаты представителей.

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Ранее решение о самоизоляции принял и Марк Мэдоуз, который теперь возглавляет главу президентской администрации. При этом он решили пересидеть весь двухнедельный срок карантина дома несмотря на то, что тест на коронавирус у него дал отрицательный результат.

По данным New York Times, которая ссылается на медицинские власти США, всего в стране по состоянию на 9 марта заболели 655 человек в 36 штатах, 26 из них умерли. Больше всего заболевших в штатах Вашингтон, Нью-Йорк, Калифорния и Массачусетс. 22 из 26 умерших жили в доме престарелых в Сиэтле и имели побочные заболевания.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Дональд Трамп
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