Политик после полета с Трампом изолировал себя из-за подозрения на вирус

Член Палаты представителей Мэтт Гейтц сообщил, что летал на одном самолете с президентом США Дональдом Трампом уже после того, как мог вступить в контакт с человеком, больным коронавирусом, сообщает агентство Reuters.

Представитель конгрессмена сообщил, что еще до полета на президентском самолете он побывал на конференции консерваторов, где был позже выявлен заболевший. Когда Гейтц узнал об этом, он сдал анализы на коронавирус и отправился на добровольный карантин.