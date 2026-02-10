 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский подписал указ о контрактной службе в ВСУ мужчин старше 60 лет

Сюжет
Военная операция на Украине
Подписанный Зеленским указ регулирует в том числе принятие мужчин старше 60 лет на службу по контракту. Они могут заключить годичный контракт с возможностью продления на год во время военного положения
Фото: John Moore / Getty Images

Украинским мужчинам старше 60 лет разрешили подписывать годичный контракт на службу в ВСУ с возможностью продления еще на один год во время военного положения. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Документ регулирует процедуру принятия на службу украинцев старше 60 лет и уточняет ряд процедур, связанных с подготовкой, назначением, переводом и увольнением военнослужащих.

Мужчины старше 60 лет могут служить в ВСУ по контракту с письменного согласия командира военного подразделения и при условии, что военно-медицинские комиссии признали их годными для военной службы по состоянию здоровья. Если речь идет о заключении контракта на офицерскую должность, командир может дать письменное согласие на это только после одобрения кандидатуры Генштабом ВСУ.

В случае отмены военного положения контракты с мужчинами старше 60 лет расторгаются досрочно и военнослужащих увольняют со службы.

Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

На Украине 24 февраля 2022 года объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, с тех пор их неоднократно продлевали. Согласно украинскому законодательству, все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если у них нет права на отсрочку.

Законопроект, позволяющий украинцам старше 60 лет проходить службу по контракту, Рада приняла в июле 2025 года. Зеленский подписал документ в том же месяце. Согласно этом закону, в контракте для мужчин старше 60 лет будет предусмотрен испытательный срок на два месяца. Если военнослужащий не прошел испытательный срок, контракт расторгается.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
