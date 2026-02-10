Зеленский подписал указ о контрактной службе в ВСУ мужчин старше 60 лет
Украинским мужчинам старше 60 лет разрешили подписывать годичный контракт на службу в ВСУ с возможностью продления еще на один год во время военного положения. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.
Документ регулирует процедуру принятия на службу украинцев старше 60 лет и уточняет ряд процедур, связанных с подготовкой, назначением, переводом и увольнением военнослужащих.
Мужчины старше 60 лет могут служить в ВСУ по контракту с письменного согласия командира военного подразделения и при условии, что военно-медицинские комиссии признали их годными для военной службы по состоянию здоровья. Если речь идет о заключении контракта на офицерскую должность, командир может дать письменное согласие на это только после одобрения кандидатуры Генштабом ВСУ.
В случае отмены военного положения контракты с мужчинами старше 60 лет расторгаются досрочно и военнослужащих увольняют со службы.
На Украине 24 февраля 2022 года объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, с тех пор их неоднократно продлевали. Согласно украинскому законодательству, все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если у них нет права на отсрочку.
Законопроект, позволяющий украинцам старше 60 лет проходить службу по контракту, Рада приняла в июле 2025 года. Зеленский подписал документ в том же месяце. Согласно этом закону, в контракте для мужчин старше 60 лет будет предусмотрен испытательный срок на два месяца. Если военнослужащий не прошел испытательный срок, контракт расторгается.
