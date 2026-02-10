 Перейти к основному контенту
Конгрессмен заявил, что в файлах Эпштейна скрыты имена влиятельных людей

Конгрессмен Масси заявил, что в файлах Эпштейна скрыты имена влиятельных людей
Сюжет
Дело Эпштейна
Среди них «бывший высокопоставленный генеральный директор» и еще четыре человека. Томас Масси потребовал от американского Минюста назвать их имена
Фото: Владислав Некрасов / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Владислав Некрасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

Имена нескольких влиятельных людей были скрыты в опубликованных Минюстом США документах по делу Эпштейна. Об этом в интервью CNN заявил конгрессмен-республиканец Томас Масси.

Среди них Султан, «бывший высокопоставленный генеральный директор» на пенсии, а также еще четыре человека, утверждает он. Масси потребовал, чтобы Минюст назвал имена последних.

В X Масси ранее публиковал сообщение финансиста Джеффри Эпштейна со следующим содержанием: «Где ты? С тобой все в порядке? Мне понравилось видео с пытками». По словам конгрессмена, Эпштейн писал это Султану.

Позднее Масси опубликовал новый пост, где рассказал, что Минюст «молчаливо признал», что речь идет о Султане Ахмеде Бин Сулайеме — бизнесмене, председателе правления компании DP World.

Пособница Эпштейна Максвелл отказалась давать показания конгрессу США
Политика
Гислейн Максвелл

«Вы смотрели этот документ. Вы знаете, что там был заретуширован адрес электронной почты. Закон требует редактирования персонально идентифицируемой информации, в том числе если она содержится в адресе электронной почты. И вы знаете, что имя Султана доступно в файлах без редактирования», — ответил ему в X заместитель генпрокурора США Тодд Бланш. Он также призвал конгрессмена «перестать заниматься показухой».

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года его задержали в США и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл, приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Ранее Associated Press сообщило, что ФБР нашло мало доказательств руководства Эпштейном сетью по торговле людьми, которая предоставляла услуги влиятельным мужчинам. Однако следователи получили достаточно подтверждений сексуального насилия Эпштейна над несовершеннолетними девочками.

Читайте РБК в Telegram.

