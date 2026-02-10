 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Макрон заявил о желании администрации Трампа разделить ЕС на части

Макрон заявил о презрении администрации Трампа к ЕС и желании разделить его
Макрон считает, что европейцы столкнулись с глубоким шоком, на который оказывают влияние нестабильность в США и «китайское цунами» в торговле. Стратегию, которую ЕС использует в общении с Вашингтоном, он счел неработающей
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Европа теперь имеет дело с администрацией американского президента Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части», заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью журналистам в Елисейском дворце, в том числе изданию Financial Times.

Он также предупредил, что ЕС не следует чувствовать себя в безопасности, полагая, что напряженность США в отношении Гренландии и касательно торговой войны миновала.

«Мы наблюдаем китайское цунами на торговом фронте, и каждую минуту нестабильность ощущается в Америке. Эти два кризиса представляют собой глубокий шок — перелом для европейцев», — сказал президент Франции.

Он также заявил, что в отношениях с Трампом всегда был уважительным, но не слабым. Макрон также счел неработающей стратегию ЕС, сводящуюся к «преклонению и попыткам достичь соглашения».

Макрон сообщил о предложении лидерам ЕС возобновить диалог с Россией
Политика
Эмманюэль Макрон

В январе Трамп на фоне претензий США на Гренландию опубликовал сообщения, полученные от Макрона и генсека НАТО Рютте. «Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией. Давай попробуем построить что-то великое», — писал Трампу лидер Франции.

После январских переговоров с генсеком НАТО по вопросам безопасности Гренландии и Арктического региона президент США объявил, что была заложена основа для будущего соглашения по острову. Также Трамп сообщил, что отказался от идеи введения пошлин против восьми европейских стран. Тарифы 10% должны были вступить в силу 1 февраля, в случае если те не позволили бы США взять под контроль Гренландию.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон ЕС США Дональд Трамп Гренландия
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Премьер Чехии призвал Европу говорить с Путиным и Трампом
Политика
Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Макроном
Политика
Макрон сообщил о подготовке к диалогу с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В палате адвокатов России умершего Генриха Падву назвали легендой Общество, 10:52
Два человека погибли в провалившейся под лед на озере Байкал иномарке Общество, 10:50
Увольнение из-за оценки ИИ. Как защитить свою работу от алгоритма Образование, 10:44
Пьяный житель Приморья ударил ножом в область сердца 11-летнюю дочь Общество, 10:41
McDonald's зарегистрировал в России свой товарный знак Бизнес, 10:39
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 116 пунктов впервые с 5 ноября Инвестиции, 10:37
Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск Политика, 10:32
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минус $300 млрд. Чем может ответить IT-рынок на угрозу «ИИзации»Подписка на РБК, 10:30
ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1% Финансы, 10:30
ИИ-помощник: как работает фен-стайлер, который сам делает укладку Стиль, 10:22
Момент приземления самолета на дорогу в США. Видео Общество, 10:19
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти Общество, 10:19
Макрон сообщил о предложении лидерам ЕС возобновить диалог с Россией Политика, 10:10
Клишас назвал большой потерей смерть адвоката Генриха Падвы Общество, 10:09