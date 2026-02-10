Макрон заявил о желании администрации Трампа разделить ЕС на части

Макрон заявил о презрении администрации Трампа к ЕС и желании разделить его

Макрон считает, что европейцы столкнулись с глубоким шоком, на который оказывают влияние нестабильность в США и «китайское цунами» в торговле. Стратегию, которую ЕС использует в общении с Вашингтоном, он счел неработающей

Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Европа теперь имеет дело с администрацией американского президента Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части», заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью журналистам в Елисейском дворце, в том числе изданию Financial Times.

Он также предупредил, что ЕС не следует чувствовать себя в безопасности, полагая, что напряженность США в отношении Гренландии и касательно торговой войны миновала.

«Мы наблюдаем китайское цунами на торговом фронте, и каждую минуту нестабильность ощущается в Америке. Эти два кризиса представляют собой глубокий шок — перелом для европейцев», — сказал президент Франции.

Он также заявил, что в отношениях с Трампом всегда был уважительным, но не слабым. Макрон также счел неработающей стратегию ЕС, сводящуюся к «преклонению и попыткам достичь соглашения».

В январе Трамп на фоне претензий США на Гренландию опубликовал сообщения, полученные от Макрона и генсека НАТО Рютте. «Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией. Давай попробуем построить что-то великое», — писал Трампу лидер Франции.

После январских переговоров с генсеком НАТО по вопросам безопасности Гренландии и Арктического региона президент США объявил, что была заложена основа для будущего соглашения по острову. Также Трамп сообщил, что отказался от идеи введения пошлин против восьми европейских стран. Тарифы 10% должны были вступить в силу 1 февраля, в случае если те не позволили бы США взять под контроль Гренландию.