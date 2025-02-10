Bloomberg узнал о решении ЕС пересмотреть программы помощи вслед за США
ЕС пересмотрит программы внешней помощи после решения президента США Дональда Трампа о приостановке работы американского агентства USAID, пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект документа Еврокомиссии (ЕК).
Как отмечает агентство, ЕК намерена стать более прагматичной и сделать систему международной помощи «ориентированной на партнеров», но с учетом своих стратегических интересов. Речь идет в том числе об укреплении союзов, обеспечении доступа к ресурсам и сокращения притока мигрантов.
В проекте документа отмечается, что бюджет ЕС составляет около 1% ВВП объединения, при этом он перегружен с учетом широкого спектра потребностей — от перехода к «зеленой» энергии до обороны. В ближайшие недели ЕК должна представить рекомендации по бюджету на следующий семилетний период — с 2028 по 2034 год, пишет Bloomberg.
Bloomberg, в 2023 году ЕС стал крупнейшим в мире донором по международной помощи, выделив в этих целях почти €96 млрд, в то время как США за тот же период потратили около $72 млрд.
USAID (United States Agency for International Development) — независимое агентство федерального правительства США, которое отвечает за международную помощь и содействие развитию других стран. Оно было создано в 1961 году и стало одним из крупнейших в мире. Бюджет USAID превышал $50 млрд.
После решения Трампа штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась, а сайт и аккаунт организации в соцсети X прекратили работу. Госсекретарь Марко Рубио обвинял агентство в нарушении запрета на осуществление финансирования программ и «недолжном сотрудничестве» с новым руководством Госдепартамента. Трамп говорил о коррупции «невиданных ранее масштабов» в USAID.
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