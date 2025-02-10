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Политика ,  
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Bloomberg узнал о решении ЕС пересмотреть программы помощи вслед за США

Bloomberg: ЕС пересмотрит программы внешней помощи вслед за США
ЕС намерен сделать программы внешней помощи более «ориентированными на партнеров», пишет агентство. Ранее Трамп приостановил на 90 дней работу USAID и обвинил структуру в коррупции «невиданных ранее масштабов»
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

ЕС пересмотрит программы внешней помощи после решения президента США Дональда Трампа о приостановке работы американского агентства USAID, пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект документа Еврокомиссии (ЕК).

Как отмечает агентство, ЕК намерена стать более прагматичной и сделать систему международной помощи «ориентированной на партнеров», но с учетом своих стратегических интересов. Речь идет в том числе об укреплении союзов, обеспечении доступа к ресурсам и сокращения притока мигрантов.

В проекте документа отмечается, что бюджет ЕС составляет около 1% ВВП объединения, при этом он перегружен с учетом широкого спектра потребностей — от перехода к «зеленой» энергии до обороны. В ближайшие недели ЕК должна представить рекомендации по бюджету на следующий семилетний период — с 2028 по 2034 год, пишет Bloomberg.

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Фото:Kevin Dietsch / Getty Images
После возвращения в Белый дом Трамп объявил о приостановке внешней помощи США на 90 дней, что в первую очередь коснулось работы USAID. Как отмечает Bloomberg, в 2023 году ЕС стал крупнейшим в мире донором по международной помощи, выделив в этих целях почти €96 млрд, в то время как США за тот же период потратили около $72 млрд.

USAID (United States Agency for International Development) — независимое агентство федерального правительства США, которое отвечает за международную помощь и содействие развитию других стран. Оно было создано в 1961 году и стало одним из крупнейших в мире. Бюджет USAID превышал $50 млрд.

После решения Трампа штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась, а сайт и аккаунт организации в соцсети X прекратили работу. Госсекретарь Марко Рубио обвинял агентство в нарушении запрета на осуществление финансирования программ и «недолжном сотрудничестве» с новым руководством Госдепартамента. Трамп говорил о коррупции «невиданных ранее масштабов» в USAID.

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Дональд Трамп США ЕС программы USAID финансирование
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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