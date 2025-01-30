Астрономы назвали астероид 2024 YR4 самым опасным для Земли с 2004 года

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Астрономы предупредили о потенциальной угрозе, связанной с астероидом 2024 YR4, открытым 27 декабря 2024 года в чилийской обсерватории ATLAS. По предварительным расчетам, существует вероятность его столкновения с Землей в 2032 году.

Астероид 2024 YR4 относится к группе Аполлонов — небесных тел, пересекающих орбиту Земли. Его обращение вокруг Солнца занимает четыре года. Диаметр астероида оценивается диапазоне от 40 до 100 м, что значительно превышает размеры челябинского метеорита (19,8 м). На данный момент траектория астероида остается неопределенной из-за ограниченного периода наблюдений.

Заведующий учебной астрономической лабораторией ПетрГУ Артем Новичонок рассказал РБК, что вероятность столкновения астероида с Землей оценивается в 6%, однако по мере поступления новых данных этот показатель, скорее всего, снизится. По его словам, астероид достаточно крупный, и его падение может привести к региональной катастрофе, схожей с тунгусским событием.

«Этот объект диаметром от 40 до 100 м на данный момент занимает первое место в списке самых опасных астероидов, получив 3 балла по Туринской шкале. Это рекордный показатель со времен астероида Апофис, которому в 2004 году присвоили 4 балла», — отметил астроном.

По его словам, текущие расчеты указывают, что в случае падения астероид может войти в атмосферу в районе экватора.

Также Новичонок напомнил, что в апреле 2029 года астероид Апофис пройдет вблизи Земли, достигнув 3-й звездной величины, что позволит наблюдать его невооруженным глазом.

Создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров пояснил РБК, что при расчете траектории астероида необходимо учитывать множество факторов, включая гравитационное воздействие Земли, Юпитера и других планет, а также давление солнечного света. По его словам, чем дольше ведутся наблюдения за объектом, тем точнее можно определить его траекторию. Так как астероид обнаружен совсем недавно, а возможное столкновение прогнозируется только через восемь лет, уровень неопределенности остается высоким. Егоров считает, что уточненные данные появятся по мере продолжения наблюдений, и уже ближе к 2032 году можно будет говорить о реальной угрозе или ее отсутствии.