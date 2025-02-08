ESA сообщило о возросшей вероятности столкновения астероида с Землей
Вероятность столкновения с Землей астероида 2024 YR4, за которым ученые наблюдают с декабря 2024 года, выросла с 1% до 2,2%, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).
Согласно данным на сайте, астероидное тело может столкнуться с нашей планетой 22 декабря 2032 года, его размеры составляют от 40 до 90 метров в диаметре.
Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря 2024 года в чилийской обсерватории ATLAS. В конце января 2025 года астрономы предупредили о его потенциальной угрозе для Земли.
Заведующий учебной астрономической лабораторией ПетрГУ Артем Новичонок тогда рассказал РБК, что вероятность столкновения тела с нашей планетой оценивается в 6%. NASA оценивали этот шанс в 1%.
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