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ESA сообщило о возросшей вероятности столкновения астероида с Землей

ESA: вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году составляет 2,2%

Вероятность столкновения с Землей астероида 2024 YR4, за которым ученые наблюдают с декабря 2024 года, выросла с 1% до 2,2%, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Согласно данным на сайте, астероидное тело может столкнуться с нашей планетой 22 декабря 2032 года, его размеры составляют от 40 до 90 метров в диаметре.

Астрономы назвали астероид 2024 YR4 самым опасным для Земли с 2004 года
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Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря 2024 года в чилийской обсерватории ATLAS. В конце января 2025 года астрономы предупредили о его потенциальной угрозе для Земли.

Заведующий учебной астрономической лабораторией ПетрГУ Артем Новичонок тогда рассказал РБК, что вероятность столкновения тела с нашей планетой оценивается в 6%. NASA оценивали этот шанс в 1%.

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Теги
астероид Земля столкновение вероятность
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