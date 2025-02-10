Президент Румынии назвал дату ухода в отставку

Клаус Йоханнис (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о решении уйти в отставку 12 февраля, передает Digi24.

«Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение, и Румыния вступит в кризис <...>. Все эти усилия будут иметь последствия как внутри страны, так и, к сожалению, за ее пределами, — сказал он. — Чтобы уберечь Румынию и румынских граждан от этого кризиса, от этого ненужного и негативного развития событий, я ухожу в отставку с поста президента Румынии».

Йоханнис добавил, что его отстранение парламентом превратило бы Румынию в «посмешище для всего мира».

Он возглавлял республику с 2014 года.

24 ноября состоялся первый тур выборов президента Румынии. На первом месте оказался независимый кандидат Кэлин Джорджеску (22,95%), на втором — глава правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Второй тур был назначен на 8 декабря.

Йоханнис согласился рассекретить информацию с заседания Высшего совета обороны страны (SRI) 28 ноября. Согласно отчету SRI, за продвижение Джоджеску в TikTok некий гражданин Румынии Богдан Пещир заплатил $381 тыс., всего на его предвыборную кампанию было потрачено порядка €1 млн. Сам кандидат в президенты утверждал, что не потратил ни цента на нее. В SRI также не исключили, что за продвижением Джорджеску стоят спецслужбы России.

6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов.

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