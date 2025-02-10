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Военная операция на Украине ,  
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Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их прежних домов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Жители Мариуполя в ДНР привыкли к микрорайонам, которые были разрушены в ходе боевых действий, их нельзя отселять от прежних домов, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой республики Денисом Пушилиным.

Глава ДНР сообщил президенту, что в эксплуатацию сдано 64 дома, в которых 4789 квартир, предстоит сдать еще 71 объект. «Но мы все-таки видим два источника на компенсационное жилье — это новое и брошенное жилье», — сказал Пушилин.

Он уточнил, что речь идет еще о более 5 тыс. квартирах. «По сути мы закрываем то количество заявлений, которое поступило», — подчеркнул он.

«Если вы отдали — и это понятно — под застройку для инвесторов, а инвесторы хотят продать, реализовать — это понятно. Но людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее», — ответил Путин.

Согласно оценкам ООН, в результате боевых действий в Мариуполе были повреждены или разрушены до 90% жилых многоэтажных и до 60% частных домов.

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