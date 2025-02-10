Посол: США отказались представить F-35 и F-16 на авиасалоне в Индии из-за Су-57

Посол объяснил отказ США представить F-35 и F-16 на авиасалоне в Индии

США еще в конце января сообщили об отмене демонстрационных полетов F-16 и F-35 на выставке Aero India. Российский посол в Индии связал это с участием в мероприятии истребителя Су-57

Истребители F-35A (Фото: George Frey / Getty Images)

США не представят истребители F-35A и F-16 на авиасалоне Aero India 2025, который 10 февраля открылся на юге Индии, заявил ТАСС посол России в республике Денис Алипов.

Со слов дипломата, американские компании отказались от полетных программ, узнав, что в мероприятии будет участвовать российский Су-57. «Как показывает практика, к честной борьбе с нами соперники не готовы», — заявил он.

Об отмене демонстрационных полетов F-35A и F-16 еще в конце января сообщили в Боевом авиационном командовании ВВС США, не уточнив причины. Портал DT Next связывал это с желанием Нью-Дели уделить больше внимания собственным авиационным проектам.

В сообщении американского посольства в Индии говорится, что США представят на авиасалоне свои «передовые аэрокосмические и оборонные технологии». Как пишет Deccan Herald, в их числе — военно-транспортный самолет Boeing KC-135 Stratotanker и бомбардировщик B-1.

Выставка в Бангалоре на территории военно-воздушной базы Yelahanka продлится до 14 февраля. На авиасалоне впервые продемонстрируют истребитель пятого поколения Су-57Э, он примет участие в демонстрационных полетах, сообщили ранее в «Ростехе».

В ноябре прошлого года «Рособоронэкспорт» рассказывал о первых контрактах на поставку Су-57 за рубеж, покупателей тогда не называли. По словам главы компании Александра Михеева, иностранный заказчик сможет получить и использовать истребитель в этом году. В индийском Минобороны говорили, что оценивают возможности военного самолета перед его возможной покупкой.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный ОКБ им. Сухого. Самолет отличается малой заметностью и повышенной маневренностью. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года, в декабре 2020-го ВКС получили первый серийный Су-57. Российские военные применяют их на Украине.

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