В Индии заявили, что оценивают возможности Су-57 перед возможной покупкой
Индийское Минобороны оценивает возможности российского истребителя Су-57 перед его возможной покупкой, заявил замминистра обороны Индии Санджив Кумар.
«Мы оцениваем [возможности истребителя]», — рассказал он ТАСС. Как добавил Кумар, конечное решение о вероятном приобретении российского истребителя примет индийское военное ведомство.
Демонстрационные полеты пройдут на авиакосмической выставке Aero India 2025 с 10 по 14 февраля в Бангалоре, куда ранее прибыл экспортный вариант истребителя — Су-57Э.
«Ожидаем захватывающего выступления Су-57 на авиашоу», — сказал Кумар.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года. Истребитель использовался российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) в зоне спецоперации на Украине.
В середине ноября 2024 года «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки российского истребителя пятого поколения Су-57. С какими странами были заключены договоры, глава компании Александр Михеев тогда не уточнил.
Первая зарубежная демонстрация истребителя прошла на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае во время визита секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай.
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