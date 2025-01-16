Экс-директора подшипникового завода арестовали по делу о хищении ₽800 млн
Бывшего директора по экономике и финансам «Десятого подшипникового завода» Николая Борисова арестовали по делу о многомиллионном хищении средств из бюджета при исполнении гособоронзаказа, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.
Главным военным следственным управлением СК против Борисова возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
По версии следствия, в 2021 году ООО «Десятый подшипниковый завод» в рамках гособоронзаказа заключило более 70 договоров на поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Общая сумма контрактов составила не менее 1,5 млрд руб.
В 2022 году Борисов похитил не менее 800 млн руб. путем необоснованного завышения цен и подлога документов, заявили в СК.
РБК направил запрос в ООО «Десятый подшипниковый завод».
В декабре 2024 года сотрудники ФСБ провели обыски на подшипниковом заводе ООО «10 ГПЗ», писал «РБК Ростов». Они были связаны с делом о хищении 811 млн руб. Еще в сентябре при попытке передачи взятки за прекращение проверки завода силовику из УФСБ был задержан сотрудник собственной безопасности одной из местных энергетических компаний, сообщал «РБК Ростов». Обыски проходили также на подшипниковых заводах ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь», в военных представительствах и обслуживающей организации.
По данным «РБК Компании», ООО «Десятый подшипниковый завод» (торговая марка «10 ГПЗ») зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2020 г. Учредитель — акционерное общество «Кимп», руководитель — Людмила Кулешова.
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