Экзит-полы показали победу правящих сил на выборах в парламент Косово

Нынешний премьер и лидер побеждающей на выборах партии не ищет контактов с Сербией и ухудшил отношения Косово и Запада, но смог добиться экономических успехов для республики. Большинства его партия не получит, согласно экзит-полам

Плакат с Альбином Курти (Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters)

На парламентских выборах в самопровозглашенной республике Косово победу одерживает правящая партия «Самоопределение», согласно экзит-полам, у нее 38,2%, передает Reuters со ссылкой на опрос Klan Kosova TV.

Согласно опросам Dukagjini TV и T7 TV, «Самоопределение» также получает первое место с 40,3% и 37% соответственно.

Следом идут правые — Демократическая партия Косово (ДПК) — 22,4% голосов и Демократическая лига Косово (ДЛК) — 20,1% (опрос Klan Kosova TV). Euronews отмечает, что лидеры ДПК находятся под стражей в Международном уголовном суде в Гааге по обвинению в военных преступлениях, а ЛДК, хотя и является старейшей партией в Косово, потеряла большую часть поддержки после смерти в 2006 году своего главы Ибрагима Руговы.

Выборы в парламент Косово 9 февраля — первые регулярные для республики. Жители выбирали 120 членов ассамблеи (скупщины), на эти места претендуют представители 26 политических групп.

Явка на выборах составила 40%, передает Kosovo Online со ссылкой на ЦИК республики.

Лидер «Самоопределения» — премьер Косово Альбин Курти. Он возглавляет правительство республики с 2021 года, когда проходили внеочередные выборы в парламент.

Reuters отмечает, что при нем в Косово уровень безработицы снизился до 10% с 30%, выросла минимальная зарплата, экономика росла быстрее, чем в странах западных Балкан в прошлом году.

Однако при Курти пережили кризис отношения Приштины с западными партнерами. Например, в 2023-м ЕС из-за разжигания напряженности в Косово в отношениях с этническими сербами сократил финансирование республики как минимум на €150 млн, отмечает Reuters.

Кроме того, Курти выступает против сербского самоуправления и не ищет контактов с Белградом. В частности, преьмер отказался создавать в Косово Сообщество сербских муниципалитетов, хотя это требование было одним из ключевых элементов плана Запада по нормализации отношений между Приштиной и Белградом.