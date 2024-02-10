«Би-2» опубликовала снимки из заключения в Таиланде

«Би-2» опубликовала фотографии из тюрьмы в Таиланде после ареста за концерт

Группа «Би-2» опубликовала снимки из камеры в миграционном центре после задержания местной полицией. МИД Израиля добился их депортации в Тель-Авив из-за опасений в связи с экстрадицией в Россию

Фото: levab2 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: levab2 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: levab2 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) levab2 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Концерты «Би-2» в Таиланде получились «громкими и богатыми на впечатления», главной ценностью группы остается свобода, написал признанный иноагентом Лева (Егор Бортник) в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Она внутри нас всегда. Боритесь за нее — при любой погоде! До встречи на концертах!» — написал музыкант.

Он опубликовал фотографии и видеозаписи, сделанные во время нахождения в миграционном центре в Таиланде. На них видно, что группа содержалась в общей камере, люди в которой кучно лежат на матрасах и пледах. Другие видеозаписи музыканты сделали во время поездки на полицейском автозаке и в процессе снятия отпечатков пальцев.

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Группу «Би-2» задержали в Таиланде в конце января после концерта на Пхукете, спустя неделю их депортировали в Израиль. Организатор выступления неправильно оформил документы, что стало нарушением миграционного законодательства страны.

В группу «Би-2» входят Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом), а также еще четыре артиста — Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.

«Би-2» допустила, что в ситуации «не последнюю роль» «сыграло давление извне» из-за их «творчества, взглядов и позиции». Лева выступал с антивоенными заявлениями, а также в поддержку Украины.

Первоначально власти Таиланда решили депортировать музыкантов еще 29 января, но, как сообщала группа, депортацию отменили «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства».

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — заявили ранее в МИД России, комментируя публикацию Bloomberg, в которой говорилось, что Москва поручила дипломатам в дружественных России странах преследовать знаменитостей, которые поддерживают Украину. В статье упоминалась и ситуация с задержанием участников «Би-2».

В результате Израиль добился экстрадиции всех членов группы в Тель-Авив — даже тех, кто не имел израильского гражданства. «Я сказал им, что рад, что мы смогли перевезти их в Израиль, несмотря на страх перед экстрадицией в Россию, где они должны были находиться в заключении в течение длительного времени. <...> Наша работа — заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире, и нам это удалось», — объяснил глава израильского МИДа Исраэль Кац.