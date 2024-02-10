 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Би-2» опубликовала снимки из заключения в Таиланде

«Би-2» опубликовала фотографии из тюрьмы в Таиланде после ареста за концерт
Группа «Би-2» опубликовала снимки из камеры в миграционном центре после задержания местной полицией. МИД Израиля добился их депортации в Тель-Авив из-за опасений в связи с экстрадицией в Россию

Фото: levab2 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: levab2 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: levab2 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
levab2 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Концерты «Би-2» в Таиланде получились «громкими и богатыми на впечатления», главной ценностью группы остается свобода, написал признанный иноагентом Лева (Егор Бортник) в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Она внутри нас всегда. Боритесь за нее — при любой погоде! До встречи на концертах!» — написал музыкант.

Он опубликовал фотографии и видеозаписи, сделанные во время нахождения в миграционном центре в Таиланде. На них видно, что группа содержалась в общей камере, люди в которой кучно лежат на матрасах и пледах. Другие видеозаписи музыканты сделали во время поездки на полицейском автозаке и в процессе снятия отпечатков пальцев.

«Би-2» опубликовала снимки из заключения в Таиланде
Video

Группу «Би-2» задержали в Таиланде в конце января после концерта на Пхукете, спустя неделю их депортировали в Израиль. Организатор выступления неправильно оформил документы, что стало нарушением миграционного законодательства страны.

В группу «Би-2» входят Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом), а также еще четыре артиста — Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Би-2» допустила, что в ситуации «не последнюю роль» «сыграло давление извне» из-за их «творчества, взглядов и позиции». Лева выступал с антивоенными заявлениями, а также в поддержку Украины.

Первоначально власти Таиланда решили депортировать музыкантов еще 29 января, но, как сообщала группа, депортацию отменили «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства».

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — заявили ранее в МИД России, комментируя публикацию Bloomberg, в которой говорилось, что Москва поручила дипломатам в дружественных России странах преследовать знаменитостей, которые поддерживают Украину. В статье упоминалась и ситуация с задержанием участников «Би-2».

В результате Израиль добился экстрадиции всех членов группы в Тель-Авив — даже тех, кто не имел израильского гражданства. «Я сказал им, что рад, что мы смогли перевезти их в Израиль, несмотря на страх перед экстрадицией в Россию, где они должны были находиться в заключении в течение длительного времени. <...> Наша работа — заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире, и нам это удалось», — объяснил глава израильского МИДа Исраэль Кац.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Би-2 Таиланд задержание солиста Би-2
Материалы по теме
Глава МИД Израиля объяснил, почему «Би-2» депортировали не в Россию
Политика
Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Общество
Кадры прибытия группы «Би-2» в Израиль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Первая ракетка России вышла в финал крупного турнира WTA в Абу-Даби Спорт, 17:09
Сноубордист Уайлд сообщил, что у него украли все памятные вещи с ОИ-2014 Спорт, 17:06
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 17:05
Мишустин назвал приоритет для российских дипломатов Экономика, 17:00
Венгрия и Италия обсудили «радикальные перемены в ЕС» из-за союза правых Политика, 16:45
«Салават Юлаев» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Ак Барс» Спорт, 16:44
«Би-2» опубликовала снимки из заключения в Таиланде Политика, 16:27
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В России займутся развитием сказок и былин Общество, 16:17
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 16:15
Хоккеист «Спартака» побил 42-летний рекорд клуба Спорт, 16:14
Задержан экс-глава московской клиники по делу о смерти пациентки Общество, 16:01
Федун раскритиковал руководство «Спартака» из-за контракта Джикии Спорт, 15:50
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 15:28
Федун сравнил «Спартак» с «Зенитом» после покупки игрока за €13 млн Спорт, 15:23