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Советник Клинтона дал Байдену совет после обвинений в проблемах с памятью

Советник Клинтона осудил реакцию Байдена на обвинения в проблемах с памятью

Бывший советник экс-президента США Билла Клинтона Пол Бегала раскритиковал реакцию действующего главы государства Джо Байдена на доклад спецпрокурора о ненадлежащем обращении с секретными документами, где среди прочего говорилось о проблемах с памятью американского лидера.

Отчет спецпрокурора Роберта Хура вышел 8 февраля. Хур заявил, что действия Байдена, который хранил секретные документы, «представляли серьезную угрозу национальной безопасности», но не стал предъявлять ему уголовных обвинений. В документе президента назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью»; в частности, утверждалось, что во время общения со следователями Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, умершего в 2015 году от рака.

Вскоре после публикации доклада Байден дал пресс-конференцию, на которой выразил недовольство упоминанием его сына: «Как он посмел поднять эту тему?» и заверил, что с его памятью все в порядке. В то же время через несколько минут Байден по ошибке назвал египетского лидера Абдель Фаттаха Ас-Сиси президентом Мексики.

По мнению Бегалы, Байден действовал неправильно, ему следовало не оправдываться, а избрать «стратегию нападения». «Вместо того, чтобы созывать пресс-конференцию и заявить на ней «Я хорошо соображаю», нужно было идти в атаку», — сказал он в эфире CNN.

«Что нужно делать — идти в атаку. Сменить тему. Сделанного не вернешь. Я думаю, что Байден усугубил ситуацию, в этом нет никаких сомнений», — считает Бегала.

По словам экс-советника, в ближайшие дни он хочет видеть «больше Джо Байдена»: «Но вместо того, чтобы просто сказать: «Я в порядке», он должен быть готов к атаке 24 часа в сутки, семь дней в неделю в течение следующих 269 дней», — сказал Бегала.

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Джо Байден Билл Клинтон секретные документы память
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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