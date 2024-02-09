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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе, Очакове и Херсоне прогремели взрывы

«Страна.ua»: в Одессе и Очакове раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одессе объявлена воздушная тревога, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале. Он призвал жителей не покидать укрытия до ее отбоя.

«Страна.ua» сообщает о звуках взрывов в Одессе. «РБК Украина» пишет о работе системы ПВО.

По информации «Страны», взрывы также прогремели также в Очакове Николаевской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

Глава военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил в телеграм-канале о взрывах в прибрежных районах города.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одессе прозвучали взрывы
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Накануне, 8 февраля, в Одессе также прозвучали взрывы. Сигналы воздушной тревоги прозвучали также в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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