В Одессе, Очакове и Херсоне прогремели взрывы
В Одессе объявлена воздушная тревога, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале. Он призвал жителей не покидать укрытия до ее отбоя.
«Страна.ua» сообщает о звуках взрывов в Одессе. «РБК Украина» пишет о работе системы ПВО.
По информации «Страны», взрывы также прогремели также в Очакове Николаевской области. В регионе объявлена воздушная тревога.
Глава военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил в телеграм-канале о взрывах в прибрежных районах города.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Накануне, 8 февраля, в Одессе также прозвучали взрывы. Сигналы воздушной тревоги прозвучали также в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
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