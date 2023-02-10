Во всех областях Украины объявили вторую за день воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявили вторую за день воздушную тревогу

Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу, следует из данных карты тревог. Первые сигналы прозвучали в 14:15 мск.

Первая воздушная тревога была объявлена утром. После нее власти сообщили о взрывах в нескольких крупных городах. В некоторых местах они были вызваны работой ПВО, в других власти сообщили о попаданиях в объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в областном центре произошел взрыв. Власти Запорожья сообщили о крупнейшей за год атаке по энергообъектам. За час в областном центре выявили 17 «прилетов» — максимум с начала военной операции России.

В Кривом Роге (Днепропетровская область) обломки ракет упали на территорию частного сектора, в Киеве обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе. В Днепре был остановлен электротранспорт, отключено наружное освещение.

Власти Харьковской области сообщили об ударе и предупредили о возможных перебоях со светом и другими коммунальными услугами.

«Укрэнерго» сообщило, что по высоковольтной инфраструктуре в восточных, южных и западных регионах нанесен ракетный удар, это вызвало перебои со светом в ряде областей. Вводятся аварийные отключения для сохранения энергосистемы.