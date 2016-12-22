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СМИ узнали о роли Москвы в стычке Израиля с Сирией и Ираном
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СМИ узнали о роли Москвы в стычке Израиля с Сирией и Ираном
Война в Сирии, 10 фев, 17:08
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СМИ узнали о роли Москвы в стычке Израиля с Сирией и Ираном
Москва стала посредником в переговорах между Израилем, Сирией и Ираном, узнала The Times of Israel. Иерусалим через российских дипломатов пытается предотвратить дальнейшее обострение вооруженного конфликта, рассказали источники
Позиции армии Израиля на границе с Сирией (Фото: Atef Safadi / EPA)

Израиль ведет активные переговоры с официальными лицами в Москве, с тем чтобы предотвратить дальнейшее обострение конфликта в Сирии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники.

Несмотря на то что израильские ВВС, сбившие иранский беспилотник, после потери своего самолета нанесли мощный удар по сирийской системе ПВО и иранским целям в Сирии, Иерусалим не заинтересован в дальнейшем обострении ситуации, пишет газета. Израильские дипломаты призвали Москву содействовать урегулированию и донести эту позицию​ до Дамаска и Тегерана.

Сирия сбила истребитель F-16 израильских ВВС. Фоторепортаж Еще 2 фото
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Ранее российский МИД призвал все стороны конфликта «проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации».

В то же время власти Ирана заявили, что ответ Сирии, которая сбила израильский F-16, был «явным предупреждением Израилю» о том, что «эра израильских ударов по Сирии закончилась». Тегеран пообещал немедленно отвечать на любые факты агрессии.

РБК направил запрос в МИД России.

Израильская армия утром в субботу, 10 февраля, сообщила, что сбила пересекший границу иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Израиль счел это «попыткой вторгнуться в воздушное пространство » страны и организовал ответную атаку. ВВС Израиля нанесли удары по иранским системам управления БПЛА, расположенным в Сирии.

При этом израильтяне потеряли один самолет F-16, который был сбит сирийцами. Машина упала на территорию Израиля, оба пилота катапультировались. После этого израильские ВВС нанесли еще один удар по территории Сирии, целями которого стали ​12 объектов, включая три батареи ПВО и четыре иранских военных объекта.

Иран заявил, что беспилотник не залетал на территорию Израиля, а применялся исключительно для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми назвал смешными сообщения об участии армии Ирана в нападении на израильский самолет.

Автор: Владислав Гордеев.
При участии: Дмитрий Окрест.
Теги: Израиль , Сирия , обстрел
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