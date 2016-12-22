СМИ узнали о роли Москвы в стычке Израиля с Сирией и Ираном

Израиль ведет активные переговоры с официальными лицами в Москве, с тем чтобы предотвратить дальнейшее обострение конфликта в Сирии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники.
Несмотря на то что израильские ВВС, сбившие иранский беспилотник, после потери своего самолета нанесли мощный удар по сирийской системе ПВО и иранским целям в Сирии, Иерусалим не заинтересован в дальнейшем обострении ситуации, пишет газета. Израильские дипломаты призвали Москву содействовать урегулированию и донести эту позицию до Дамаска и Тегерана.
Ранее российский МИД призвал все стороны конфликта «проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации».
В то же время власти Ирана заявили, что ответ Сирии, которая сбила израильский F-16, был «явным предупреждением Израилю» о том, что «эра израильских ударов по Сирии закончилась». Тегеран пообещал немедленно отвечать на любые факты агрессии.
РБК направил запрос в МИД России.
Израильская армия утром в субботу, 10 февраля, сообщила, что сбила пересекший границу иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Израиль счел это «попыткой вторгнуться в воздушное пространство » страны и организовал ответную атаку. ВВС Израиля нанесли удары по иранским системам управления БПЛА, расположенным в Сирии.
При этом израильтяне потеряли один самолет F-16, который был сбит сирийцами. Машина упала на территорию Израиля, оба пилота катапультировались. После этого израильские ВВС нанесли еще один удар по территории Сирии, целями которого стали 12 объектов, включая три батареи ПВО и четыре иранских военных объекта.
Иран заявил, что беспилотник не залетал на территорию Израиля, а применялся исключительно для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми назвал смешными сообщения об участии армии Ирана в нападении на израильский самолет.