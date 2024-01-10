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Умер экс-глава Конституционного суда Марат Баглай
Умер бывший председатель Конституционного суда Марат Баглай
Марат Баглай
В Москве умер бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай, сообщается на сайте суда.
Там уточняется, что он скончался после продолжительной болезни.
«Уход Марата Викторовича — утрата для всего юридического сообщества. Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель. Судьи и сотрудники Конституционного Суда РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким Марата Баглая и скорбят вместе с ними», — отмечается в сообщении.
Баглай был председателем Конституционного суда в 1997 — 2003 годах.
В 1993 году он принимал участие в Конституционном совещании, созванным президентом Борис Ельциным для обсуждения проекта российской Конституции.
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