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Умер бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен

«Фонтанка»: умер бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен
Олег Виролайнен
Олег Виролайнен (Фото: Владимир Футерман / ТАСС)

В Петербурге в возрасте 75 лет скончался бывший вице-губернатор Олег Виролайнен, сообщает «Фонтанка».

В издании уточнили, что прощание с Виролайненом состоится в пятницу, с 9:30 до 11:00, в часовне прихода храма Святителя Алексия митрополита Московского на территории госпиталя для ветеранов войн.

Олег Виролайнен родился в 1948 году в поселке Пельвош Приуральского района Ямало-Ненецкого национального округа, в 1971 окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в 1989 году — Ленинградскую высшую партийную школу.

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Анатолий Повелий

Он пришел на руководящие должности в Смольном во время губернаторства Валентины Матвиенко. В 2003-2006 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, а в 2006-2009 годах — председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству.

После ухода из администрации Виролайнен занимался бизнесом. Его состояние «Деловой Петербург» в 2018 году оценивал в 2 млрд руб. Тогда издание назвало среди его основных активов яхт-клуб «Восточный» (ООО «Плаза Нева»), «Навигатор-СБС», «Авис», «Рекстрой».

Компании Виролайнена получали крупные госконтракты, в том числе на строительство инфраструктуры для газопроводов.

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