 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В ЕК рассказали, что Трамп исключил помощь Европе при военном нападении

Еврокомиссар Бретон: Трамп в 2020-м исключил помощь ЕС при военном нападении
Трамп в 2020 году, будучи президентом США, сказал главе ЕК фон дер Ляйен, что Штаты не поддержат ЕС в случае военного нападения, а также собираются выходить из НАТО, поскольку блок «мертв», рассказал еврокомиссар Бретон
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе в 2020 году заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон не придет на помощь Брюсселю в случае военного нападения. Об этом рассказал также присутствовавший на встрече французский еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, выступая 9 января в Европарламенте, сообщает Politico. В 2020 году Трамп был президентом США.

«Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, то мы никогда не придем вам на помощь и не поддержим вас. <...> Кстати, НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО», — процитировал Бретон слова Трампа, адресованные фон дер Ляйен.

«И он добавил: «И, кстати, вы должны мне $400 млрд, потому что вы, немцы, не заплатили то, что должны были заплатить за оборону», — рассказал Бретон о встрече, на которой также присутствовал тогдашний глава торгового представительства ЕС Фил Хоган.

Трамп заявил, что администрация Байдена может уничтожить США до выборов
Политика

Еврокомиссар отметил, что это был «тревожный звонок», а теперь Трамп может вернуться на пост президента США (выборы в Штатах пройдут в ноябре этого года). «Сейчас, как никогда, мы знаем, что, конечно, мы сами по себе. Мы являемся членом НАТО, почти все мы. Конечно, у нас есть союзники, но у нас нет других вариантов, кроме как резко увеличить этот компонент, чтобы быть готовыми [ко] всему, что произойдет», — добавил он.

На мероприятии в Европарламенте 9 января Бретон заявил, что хочет создать «огромный» оборонный фонд на сумму около €100 млрд, направленный на увеличение совместных закупок оружия и повышение готовности Евросоюза к войне за счет роста внутреннего производства вооружений. Ожидается, что 27 февраля он представит Европейскую программу инвестиций в оборону (EDIP).

Politico отмечает, что Бретон рассказал эту историю в преддверии собрания американской Республиканской партии 15 января, где начнут выбирать кандидата в президенты США от партии. По результатам опросов общественного мнения, Трамп опережает губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд

Откройте новые возможности в 2024 году

«Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Ранее газета писала, что другой претендент на выдвижение в президенты от республиканцев, предприниматель Вивек Рамасвами, также собирается вывести США из НАТО в случае победы на выборах. По данным Politico, при победе на американских президентских выборах кандидата со схожей позицией «дни НАТО могут быть сочтены».

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Еврокомиссия Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен НАТО Евросоюз
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Politico узнала о планах Рамасвами как президента вывести США из НАТО
Политика
WP узнала о напутствиях Обамы для предвыборной гонки Байдена из-за Трампа
Политика
Трамп назвал заложниками осужденных за штурм Капитолия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 97,87 (-1,11) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 89,39 (-1,01) Инвестиции, 16:34
Джонсон назвал чушью обвинения в срыве переговоров Москвы и Киева Политика, 21:26
Российским керлингистам продлили отстранение от международных турниров Спорт, 21:25
Команда F1 уволила менеджера, разорвавшего контракт с российским гонщиком Спорт, 21:22
Оборот вырос в 5 раз: как отечественный ИТ-стартап стал ведущим на рынке РБК и Softline, 21:12
Умер экс-глава Конституционного суда Марат Баглай Политика, 21:11
Очевидцы из России рассказали о ситуации в Эквадоре Общество, 21:09
Объем торгов на Мосбирже в 2023 году достиг рекордных ₽1,3 квадриллиона Инвестиции, 20:57
Последний день новогодней акции
Успейте оформить подписку со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Хабиб Нурмагомедов получил премию премьер-министра ОАЭ Спорт, 20:40
Песков объяснил рискованность поездки Путина на снегоболотоходе Политика, 20:31
Чего добиваются поднявшие мятеж в Эквадоре наркоторговцы Политика, 20:20
В ЕК рассказали, что Трамп исключил помощь Европе при военном нападении Политика, 20:17
Клуб НХЛ вернул российского вратаря, которого выставлял на драфт отказов Спорт, 20:15
«Самый сильный подросток» России погиб в ДТП в Башкирии Общество, 20:13
Путин и Песков протестировали вездеходы на Чукотке. Что это за машины Авто, 20:08