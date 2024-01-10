В ЕК рассказали, что Трамп исключил помощь Европе при военном нападении

Трамп в 2020 году, будучи президентом США, сказал главе ЕК фон дер Ляйен, что Штаты не поддержат ЕС в случае военного нападения, а также собираются выходить из НАТО, поскольку блок «мертв», рассказал еврокомиссар Бретон

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе в 2020 году заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон не придет на помощь Брюсселю в случае военного нападения. Об этом рассказал также присутствовавший на встрече французский еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, выступая 9 января в Европарламенте, сообщает Politico. В 2020 году Трамп был президентом США.

«Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, то мы никогда не придем вам на помощь и не поддержим вас. <...> Кстати, НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО», — процитировал Бретон слова Трампа, адресованные фон дер Ляйен.

«И он добавил: «И, кстати, вы должны мне $400 млрд, потому что вы, немцы, не заплатили то, что должны были заплатить за оборону», — рассказал Бретон о встрече, на которой также присутствовал тогдашний глава торгового представительства ЕС Фил Хоган.

Еврокомиссар отметил, что это был «тревожный звонок», а теперь Трамп может вернуться на пост президента США (выборы в Штатах пройдут в ноябре этого года). «Сейчас, как никогда, мы знаем, что, конечно, мы сами по себе. Мы являемся членом НАТО, почти все мы. Конечно, у нас есть союзники, но у нас нет других вариантов, кроме как резко увеличить этот компонент, чтобы быть готовыми [ко] всему, что произойдет», — добавил он.

На мероприятии в Европарламенте 9 января Бретон заявил, что хочет создать «огромный» оборонный фонд на сумму около €100 млрд, направленный на увеличение совместных закупок оружия и повышение готовности Евросоюза к войне за счет роста внутреннего производства вооружений. Ожидается, что 27 февраля он представит Европейскую программу инвестиций в оборону (EDIP).

Politico отмечает, что Бретон рассказал эту историю в преддверии собрания американской Республиканской партии 15 января, где начнут выбирать кандидата в президенты США от партии. По результатам опросов общественного мнения, Трамп опережает губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

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Ранее газета писала, что другой претендент на выдвижение в президенты от республиканцев, предприниматель Вивек Рамасвами, также собирается вывести США из НАТО в случае победы на выборах. По данным Politico, при победе на американских президентских выборах кандидата со схожей позицией «дни НАТО могут быть сочтены».