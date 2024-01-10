Кадры из Эквадора, где продолжаются бои между властями и мафией

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В Эквадоре с 8 января активизировались преступные группировки. В нескольких тюрьмах произошли бунты, оттуда сбежали главари крупнейших в стране преступных банд — «Лос Чонерос» и «Лос-Лобос». Полиция сообщала о попытках поджогов разных объектов и случаях нападений на полицейских, в том числе с использованием взрывчатки. В Гуаякиле вооруженные люди ворвались в здание телеканала TC Televisión и взяли в заложники журналистов. Позднее полиция задержала 13 нападавших, их обвинили в терроризме.

На фоне усиления преступной активности президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта и объявил режим ЧС на 60 дней, в столицу стянули танки. Он поручил военным нейтрализовать членов 21 преступной группировки, которые своим указом признал террористическими. Национальная ассамблея (парламент) Эквадора пообещала военным и полицейским амнистию в случае превышения ими должностных полномочий во время операции по нейтрализации членов банд. Вооруженные силы попросили граждан присоединиться к борьбе с террористическими группировками.

По последним данным, в результате беспорядков и нападений террористов в Эквадоре погибли как минимум десять человек, несколько полицейских получили ранения.