 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Политика ,  
0 

Кадры из Эквадора, где продолжаются бои между властями и мафией

Появились кадры из Эквадора, где продолжаются бои между властями и мафией

Кадры из Эквадора, где продолжаются бои между властями и мафией
Video

В Эквадоре с 8 января активизировались преступные группировки. В нескольких тюрьмах произошли бунты, оттуда сбежали главари крупнейших в стране преступных банд — «Лос Чонерос» и «Лос-Лобос». Полиция сообщала о попытках поджогов разных объектов и случаях нападений на полицейских, в том числе с использованием взрывчатки. В Гуаякиле вооруженные люди ворвались в здание телеканала TC Televisión и взяли в заложники журналистов. Позднее полиция задержала 13 нападавших, их обвинили в терроризме.

На фоне усиления преступной активности президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта и объявил режим ЧС на 60 дней, в столицу стянули танки. Он поручил военным нейтрализовать членов 21 преступной группировки, которые своим указом признал террористическими. Национальная ассамблея (парламент) Эквадора пообещала военным и полицейским амнистию в случае превышения ими должностных полномочий во время операции по нейтрализации членов банд. Вооруженные силы попросили граждан присоединиться к борьбе с террористическими группировками.

По последним данным, в результате беспорядков и нападений террористов в Эквадоре погибли как минимум десять человек, несколько полицейских получили ранения.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Эквадор полиция террористы мафия захват заложников режим ЧС
Материалы по теме
МИД заявил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре
Политика
Число погибших в результате беспорядков в Эквадоре увеличилось до десяти
Общество
В столицу Эквадора стянули танки из-за мятежа мафии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22
Соцсеть X раскрыла детали взлома аккаунта американского регулятора SEC Крипто, 12:23
Работу клуба «Мутабор» приостановили Политика, 12:19
Перепрочтение архитектуры: как редевелопмент помогает сберечь историю Недвижимость, 12:16
Умер бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен Общество, 12:13
В России зафиксировали массовое возвращение доменов после ухода GoDaddy Общество, 12:07
Собянин анонсировал планы по строительству дорог в Москве в 2024 году Недвижимость, 12:04
Стимулирование спроса раскручивает спираль инфляции. Как решить проблему Pro, 12:03
Последний день новогодней акции
Успейте оформить подписку со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Воробьев заявил о 12 остающихся без тепла многоэтажках в Климовске Общество, 12:00
Получивший гражданство России боксер Джонсон заявил, что «заново родился» Спорт, 11:59
Есть ли у селлера минимальные шансы выиграть суд у Wildberries Pro, 11:39
В США хасиды подрались с полицией из-за секретного тоннеля в синагогу Общество, 11:39
Минздрав рассказал о состоянии заболевшей в поезде Москва — Чита семьи Общество, 11:29
В порту Петербурга нашли кокаин из Никарагуа на ₽11 млрд Общество, 11:24
Жителя Алтая арестовали за передачу Киеву данных об объектах Минобороны Политика, 11:16