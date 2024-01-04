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США нанесли в Багдаде удар по командиру «Хезболлы»

Reuters: США нанесли в Багдаде удар по лидеру «Хезболлы»
Обстановка в Багдаде, Ирак
Обстановка в Багдаде, Ирак (Фото: Ahmed Saad / Reuters)

Американские военные нанесли удар в Багдаде по командиру проиранского шиитского движения «Хезболла ан-Нуджаба», которое обвиняется в нападении на силы США в стране. Об этом сообщил Reuters американский чиновник.

Источники в иракской полиции и свидетели сообщили агентству, что беспилотник выпустил по меньшей мере две ракеты в восточном Багдаде по объекту, который использовали члены движения. Ракеты попали в автомобиль и убили четырех человек.

Как сообщил собеседник Reuters, целью атаки был командир движения «Хезболла ан-Нуджаба».

США нанесли удары по объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке
Политика
Фото:Scott Nelson / Getty Images

26 декабря США нанесли удары по объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке. В сообщении командования говорилось, что Вооруженные силы США нанесли авиаудары по многочисленным объектам, используемым «Катаиб Хезболлой» и связанными с ней группировками в Ираке, в ответ на многочисленные нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии.

Теги
Багдад Ирак США Хезболла
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