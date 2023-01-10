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Bloomberg связал замены в МИД КНР с отказом от дипломатии «боевых волков»

Bloomberg: переход представителя МИД КНР говорит об отказе от дипломатии «боевых волков»
Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь, которого называют одним из «воинов-волков», перешел на новую должность. В ведомстве отказались уточнить, является ли эта кадровая замена свидетельством смены внешнеполитического курса
Чжао Лицзянь
Чжао Лицзянь (Фото: Roman Pilipey / EPA / ТАСС)

Официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня перевели на новую должность: он стал заместителем директора департамента по государственным границам и морским делам. Bloomberg называет это кадровое решение свидетельством переосмысления дипломатии «боевых волков», или «воинов-волков» (Wolf Warrior, по названию китайского боевика), — агрессивного подхода к международным контактам, избранного сотрудниками МИДа после прихода к власти в КНР Си Цзиньпина.

Чжао Лицзянь занимал должность представителя ведомства с 2020 года и за это время стал одним из наиболее видных госслужащих КНР, пишет агентство. Число его подписчиков в китайской соцсети Weibo почти достигло 8 млн.

В ответ на заданный на пресс-конференции 10 января вопрос, свидетельствует ли переход Чжао на новую должность о смене подхода Пекина к дипломатии, представитель МИДа Ван Вэньбинь заявил, что Китай сохраняет «приверженность внешнеполитической цели обеспечивать мир во всем мире и способствовать общему развитию».

В конце декабря прошлого года в Китае сменился министр иностранных дел: руководившего ведомством с 2013 года Ван И сменил бывший посол в США Цинь Ган. Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований и экс-директор по вопросам Китая в Министерстве обороны США Бонни Линн назвал Цинь Гана «боевым волком». В то же время, по мнению некоторых аналитиков, с которыми пообщалась South China Morning Post, новый министр на посту посла вел себя «не так агрессивно, как многие опасались».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Китай МИД кадровые перестановки
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