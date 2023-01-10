Власти Швеции допустили размещение ядерного оружия «в мирное время»
Швеция считает возможным размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон на ежегодной национальной конференции Folk och Försvar в Сэлене.
«В то же время, несмотря на ток что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», — сказал он.
По словам Кристерссона, Стокгольм будет долгосрочным, лояльным и преданным членом НАТО и присоединится к блоку «без каких-либо формальных условий», как в свое время это сделали Норвегия и Дания.
Он перечислил шесть преимуществ Швеции для вступления в альянс:
- географическое положение;
- обороноспособность страны;
- экономика;
- шведская оборонная промышленность;
- либертарианские и индивидуалистические ценности;
- интернационализм и приверженность миру, справедливости и глобальной безопасности.
В январе Кристерссон также анонсировал подключение Швеции к натовской системе ПРО в Европе. По его словам, королевство должно внести свой вклад в НАТО «новыми возможностями», в том числе своими военно-воздушными силами и противовоздушной обороной.
Стокгольм выразил готовность принимать участие в воздушном патрулировании над странами Балтии, Исландии и над Черным морем.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в мае прошлого года, но процесс их присоединения к альянсу заблокировали Турция и Венгрия. Турецкие власти потребовали выдать граждан, которых в Анкаре считают террористами, прежде всего речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК).
Тем не менее Кристерссон подчеркнул, что Швеция не может выполнить всех требований, которые выдвигает Турция и не будет этого делать, указав, в частности, на невозможность выдачи в другую страну шведских подданных.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, в свою очередь, подчеркнул, что Хельсинки и Стокгольм вместе подали заявки на вступление в НАТО и должны вместе стать членами альянса. Он отметил военную необходимость одновременного вхождения двух стран в НАТО.
При этом Хаависто исключил размещение Финляндией ядерного оружия, если страна вступит в НАТО.