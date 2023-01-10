В ЕС заявили о риске потери независимости в космической отрасли

Глава ЕКА хочет совершить реформу в стиле NASA — привлечь коммерческий сектор через конкурентный процесс для предоставления решений по запуску спутников, заказчиком которых выступает агентство

Фото: Stephane Corvaja / ESA / Getty Images

Независимость Европы в космической отрасли окажется под угрозой без радикальной реформы служб запуска спутников. Об этом заявил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер, передает The Financial Times.

По его словам, чтобы обеспечить региону конкурентоспособные и суверенные возможности запуска спутников, необходим рыночный подход — предоставить частному сектору право решать, где и как строить европейские системы запуска.

«Европа должна вновь обрести эту конкурентоспособность на рынке пусковых установок, которой сегодня у нас нет», — сказал он.

Ашбахер отметил, что ЕС сталкивается с кризисом в секторе пусковых установок, что уже «достаточно плохо».

Европе не удалось разработать «полностью коммерческие» услуги по запуску в рамках традиционной модели, что ограничивало возможности отрасли распределять разработку и производство. Ашбахер хочет, чтобы его агентство совершило реформу в стиле NASA, то есть привлечь коммерческий сектор для запусков, заказчиком которых выступает ЕКА.

ЕКА намеревается использовать этот подход для услуг по запуску микроспутников — самого быстрорастущего сегмента ракетного рынка. Ашбахер сказал, что агентство вскоре объявит конкурс на микроспутниковые пусковые установки, предложив победителю «якорный контракт», «чтобы они могли положиться на нас как на заказчика».

В ЕКА помимо стран ЕС входят Великобритания, Швейцария и Канада, которые также будут иметь право на участие в конкурсе микропусковых установок.

В конце декабря запуск европейской ракеты-носителя Vega C, которая должна была вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6, закончился неудачей: она начала падать через 2,5 минуты после взлета.

По предварительным данным, причиной стала техническая проблема в работе второй ступени. Спутники Pleiades Neo 5 и 6 разработала корпорация Airbus Defence and Space. Они должны были стать частью группы из двух других таких спутников, которые компания-оператор Arianespace вывела на орбиту в 2021 году.

Это был первый коммерческий запуск ракеты и ее второй полет. Первые испытания прошли 13 июля под контролем ЕКА.