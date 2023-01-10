В ЕС заявили о риске потери независимости в космической отрасли

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
В Норильске самолет выкатился за пределы полосы перед взлетом Общество, 08:39
В связанном с Байденом аналитическом центре нашли секретные документы Политика, 08:29
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:29
Концы в воду: как российские компании скрывают свое происхождение Pro, 08:27
TBS узнал, что убийцу Абэ признали вменяемым Политика, 08:16
В ЕС заявили о риске потери независимости в космической отрасли Политика, 08:11
Какие станции московского метро откроются в 2023 году Недвижимость, 08:00
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Россияне стали больше тратить на новогодних каникулах Общество, 08:00
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 07:55
В Индии не нашли бомбу в севшем из-за «минирования» самолете Azur Air Общество, 07:46
Бэйл ушел из футбола в 33 года. Кто еще из звезд рано завершил карьеру Спорт, 07:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Минобороны показало видео пуска ракет «Искандер» по объектам ВСУ Политика, 07:15
Кибербезопасность на аутсорсинге: как защитить инфраструктуру региона РБК и РТК-Солар, 07:10
Политика ,  
0 

В ЕС заявили о риске потери независимости в космической отрасли

FT: глава ЕКА заявил о риске потери независимости ЕС в космической отрасли
Глава ЕКА хочет совершить реформу в стиле NASA — привлечь коммерческий сектор через конкурентный процесс для предоставления решений по запуску спутников, заказчиком которых выступает агентство
Фото: Stephane Corvaja / ESA / Getty Images
Фото: Stephane Corvaja / ESA / Getty Images

Независимость Европы в космической отрасли окажется под угрозой без радикальной реформы служб запуска спутников. Об этом заявил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер, передает The Financial Times.

По его словам, чтобы обеспечить региону конкурентоспособные и суверенные возможности запуска спутников, необходим рыночный подход — предоставить частному сектору право решать, где и как строить европейские системы запуска.

«Европа должна вновь обрести эту конкурентоспособность на рынке пусковых установок, которой сегодня у нас нет», — сказал он.

Ашбахер отметил, что ЕС сталкивается с кризисом в секторе пусковых установок, что уже «достаточно плохо».

Европе не удалось разработать «полностью коммерческие» услуги по запуску в рамках традиционной модели, что ограничивало возможности отрасли распределять разработку и производство. Ашбахер хочет, чтобы его агентство совершило реформу в стиле NASA, то есть привлечь коммерческий сектор для запусков, заказчиком которых выступает ЕКА.

ЕКА намеревается использовать этот подход для услуг по запуску микроспутников — самого быстрорастущего сегмента ракетного рынка. Ашбахер сказал, что агентство вскоре объявит конкурс на микроспутниковые пусковые установки, предложив победителю «якорный контракт», «чтобы они могли положиться на нас как на заказчика».

Читайте на РБК Pro
Высший пилотаж: как заполучить вакансию, которая нигде не размещена
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
Провал — впереди. Каким был 2022 год для коммерческой недвижимости Москвы
Глава OpenAI: «Я так люблю свою работу, что готов делать ее бесплатно»

В ЕКА помимо стран ЕС входят Великобритания, Швейцария и Канада, которые также будут иметь право на участие в конкурсе микропусковых установок.

В конце декабря запуск европейской ракеты-носителя Vega C, которая должна была вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6, закончился неудачей: она начала падать через 2,5 минуты после взлета.

По предварительным данным, причиной стала техническая проблема в работе второй ступени. Спутники Pleiades Neo 5 и 6 разработала корпорация Airbus Defence and Space. Они должны были стать частью группы из двух других таких спутников, которые компания-оператор Arianespace вывела на орбиту в 2021 году.

Это был первый коммерческий запуск ракеты и ее второй полет. Первые испытания прошли 13 июля под контролем ЕКА.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
ЕС космос независимость
Материалы по теме
Европейская ракета Vega C с двумя спутниками упала после запуска
Технологии и медиа
NASA и «Роскосмос» пока не привлекут SpaceX к эвакуации космонавтов с МКС
Технологии и медиа
Ракета с «Космической девочки» не смогла вывести спутники на орбиту
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter