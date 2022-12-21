Европейская ракета Vega C с двумя спутниками упала после запуска

Европейская ракета Vega C с двумя спутниками на борту упала через две минуты после запуска

Запуск ракеты-носителя Vega C, которая должна была вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6, закончился неудачей, следует из трансляции на Youtube-канале компании-оператора Arianespace.

Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 02:47 по парижскому времени (в 04:47 по мск). Спустя две минуты и 27 секунд она начала резко снижаться. Во время трансляции представитель компании заявил, что причиной, по предварительным данным, стала техническая проблема в работе второй ступени носителя.

Vega C — модернизированная версия ракеты-носителя Vega итальянского производства. Она может выводить на орбиту объекты «от наноспутников до более крупных космических аппаратов оптического и радиолокационного наблюдения», говорится на сайте Arianespace. Высота ракеты-носителя составляет 35 м, а диаметр — 3,4 м. Она весит 210 т.

Это был первый коммерческий запуск ракеты и ее второй полет. Первые испытания прошли 13 июля под контролем Европейского космического агентства (EKA).

Спутники Pleiades Neo 5 и 6 разработала корпорация Airbus Defence and Space. Они должны были стать частью группы из двух других таких же спутников, которые Arianespace уже вывела на орбиту в 2021 году. Они могут делать снимки любой точки Земли в сверхвысоком разрешении до 30 см.