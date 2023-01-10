Запуск ракеты Virgin Orbit с девятью спутниками закончился неудачей

Калифорнийская аэрокосмическая компания Virgin Orbit осуществила запуск на орбиту ракеты LauncherOne системы воздушного старта, однако ракета не смогла выйти на орбиту. Об этом говорится в Twitter компании.

«Возникла проблема, которая помешала нам достичь орбиты», — говорится сообщении.

По плану ракета должны была вывести на орбиту девять мини-спутников в интересах различных компаний и госучреждений, в том числе британского министерства обороны и Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Это была первая попытка запуска ракеты с территории Великобритании. Миссия получила название Start Me Up.

Двухступенчатая ракета длиной 21 м была сброшена на высоте примерно 11,5 тыс. м с модифицированного самолета Boeing 747 (под названием Cosmic Girl) над Атлантикой, после чего на ней включился двигатель. Однако ракета не смогла выйти на штатную орбиту.

Первое успешное демонстрационное испытание ракеты LauncherOne компании Virgin Orbit, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, было осуществлено в январе 2021 года. Разработки системы воздушного старта начались в 2015 году.