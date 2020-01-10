Аккуратная месть: почему США и Иран не начали войну

Обстрел иранскими ракетами американских объектов в Ираке должен разочаровать антиамерикански настроенную публику (как в России, так и за ее пределами), уже успевшую возвести погибшего в Багдаде генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ранг иконы антиимпериалистической борьбы. Ожидания «кровавой мести» за человека, объявленного мучеником еще при жизни, и, надо отдать должное, весьма подло убитого, не оправдались. Вместо этого последовал не самый масштабный ракетный обстрел, о котором США были предупреждены через Багдад самими иранцами. Кровь не была оплачена кровью, да и материальный ущерб оказался вполне в пределах того, что американцы могут себе позволить. Не оправдались и ожидания тех, кто говорил, что ракетный обстрел лишь первая стадия мести. Практически сразу после нанесения удара официальные лица Ирана заявили, что Сулеймани отмщен и на этом Тегеран остановится.
Ответный удар
Месть иранцев оказалась еще скромнее, чем достаточно умеренный сценарий, реализации которого ожидали на Западе. Американские аналитики изначально заявляли о том, что жертв среди граждан США в регионе не будет, так как Тегеран не готов к открытой войне, но ожидалось, что иранское руководство отыграется на партнерах американцев в регионе — Саудовской Аравии, ОАЭ или Израиле. Опасения, что иранцы могут организовать атаку на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива или захватить очередной танкер, даже вывели цены на нефть за порог $70 за баррель. Однако и атак на нефтяные объекты не последовало.
Причина этого прежде всего в том, что Тегеран оказался не готов снова обострять отношения с монархиями Персидского залива после того, как к концу 2019-го Саудовская Аравия и ОАЭ снизили градус конфронтации с Ираном, а Катар после гибели Сулеймани даже поспешил предложить себя в роли посредника по урегулированию инцидента. Хотя не обошлось без курьезов: вскоре после убийства генерала в саудовских СМИ появилась информация, что дрон, нанесший удар, взлетел с базы США в Катаре. Это было похоже на попытку поссорить Доху и Тегеран: по некоторым сведениям, власти Катара ранее дали неофициальные гарантии, что территория их страны не будет использована для нападения на Иран или иранских граждан.
С местью путем нанесения удара по Израилю также существовали определенные проблемы. С одной стороны, с учетом нестабильности в Ливане задействовать возможности «Хезболлы» иранцам было весьма проблематично. С другой — за последние годы Израиль не раз демонстрировал, что в случае прямого столкновения иранские силы и их союзники в регионе также неизбежно понесут потери. К тому же Россия, чутко относящаяся к вопросам безопасности Израиля, такой шаг иранцев явно бы не одобрила.