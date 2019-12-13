Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 12 дек, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 12 дек, 13:21
В Москве неизвестные обстреляли такси и похитили 400 тыс. руб. Общество, 11:07 Почему большинство онлайн-сервисов так и не запускается Pro, 10:57 Путешествия без правил: новый стильный кроссовер Haval F7X РБК Стиль и Haval, 10:56 Oracle заключил меньше сделок в облаках: как это сказалось на акциях Quote, 10:43 Хет-трик и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ Спорт, 10:40 Зеленский опроверг угрозу повторения Сребреницы в Донбассе Политика, 10:38 Трамп предложил Британии торговую сделку после победы Джонсона Политика, 10:30 Таллин, Вена, Прага и далее: на авто по рождественским ярмаркам Европы РБК Стиль и Volkswagen Multivan, 10:28 Почему капитализация Tron упала на $40 млн за час Крипто, 10:14 СМИ оценили число потенциально невыездных россиян-должников Общество, 10:10 Как Chanel собралась одолеть гигантов рынка элитных часов — Bloomberg Pro, 10:06 Маркеры потепления: как сбываются предсказания климатологов Мнение, 10:00 Драка Войнова, сейв Челиоса и буллит Пяярви. Лучшие моменты КХЛ Спорт, 10:00 В Москве презентовали инвестиционный потенциал Воронежской области Пресс-релиз, 10:00
Мнение ,  
0 
Александра Борисова Маркеры потепления: как сбываются предсказания климатологов
В дискуссии о глобальном потеплении часто не хватает точных данных. Возможно, исследование международной группы климатологов, более 10 лет наблюдавших за ключевыми элементами климатической системы Земли, восполнит этот пробел

Еще в конце нулевых наука о климате была совсем другой. Ученые, конечно, обладали общими представлениями о взаимосвязи погодных явлений в разных частях планеты: идея о глобальности климата на Земле понятна даже интуитивно. Однако прямых данных на этот счет было не так много. Вот большая новость 2010 года: изменение температуры воды в Тихом океане у экватора следует за потеплением вод в полярных областях. Климатологи набирали данные, учились палеоклиматическим методикам — изучению климата прошлого по донным отложениям, кораллам, антарктическим льдам, а научные журналисты пространно объясняли, что пока глобальная климатическая модель невозможна, а локальные бессмысленны по причине глобальности климата.

В 2008 году ряд ведущих климатологов из Германии, Великобритании и США сформулировали в статье в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) критические моменты в динамике изменения климата Земли, то есть предельные значения, при достижении которых даже малые изменения могут кардинально изменить состояние системы. Ученые выделили 15 ключевых элементов глобальной климатической системы — когда они преодолеют свои критические точки, процесс изменения климата может принять катастрофический характер в любой момент. Это:

  • лед Северного Ледовитого океана,
  • ледник Гренландии,
  • Бореальные леса (в основном тайга),
  • вечная мерзлота,
  • термохалинная (зависимая от температуры и солености) циркуляция вод Атлантического океана,
  • влажные леса Амазонии,
  • ледовый щит Западной Антарктиды,
  • эффект «Эль-Ниньо» в Тихом океане,
  • индийские летние муссоны,
  • западноафриканские муссоны,
  • вода подо льдами вокруг Антарктиды,
  • тундра,
  • подводные гидраты метана,
  • мертвые зоны (бескислородные) в океане,
  • озоновый слой над Арктикой.

Менее чем за десять лет прогресс в накоплении и обработке данных и в вычислительных методиках и мощностях позволил построить комплексные климатические модели, причем с предсказательной силой. С новыми измерениями в руках ученые оглянулись на свои прошлые предсказания. В ноябре 2019 года коллектив под руководством тех же основных авторов — британца Тимоти Лентона и немца Ханса Иоахима Шелльнубера — рассказал в Nature, что больше половины (девять) элементов из сформулированного списка уже достигли своих критических точек. Они добавили в свой перечень еще два элемента — льды Восточной Антарктиды и коралловые рифы теплых морей. Ученые отметили, что за прошедшее время все упомянутые ледники теряли площадь с нарастающей скоростью. Вечная мерзлота тает, бассейн Амазонки испытывает участившиеся засухи. В бореальных лесах стало больше пожаров и изменился состав насекомых, особенно вредителей. Массово вымирают виды, населяющие коралловые рифы.

Для льдов Западной Антарктики критическая точка означает необратимость таяния льдов. Так называемая линия налегания — граница на дне океана, где встречаются почва, вода и ледник, — подступает все ближе к материку, и этот процесс прошел точку невозврата. То есть если до этого прекращение повышения температуры остановило бы процесс, то после прохождения рубежа таяние уже в любом случае продолжится. Теперь люди если и могут на что-то повлиять, то лишь на скорость изменений. В какой-то момент таяние ледника может дестабилизировать весь ледовый щит Западной Антарктиды, что в конечном итоге приведет к повышению уровня Мирового океана на 3 м. Еще три-четыре метра может дать также дестабилизировавшийся ледник Восточной Антарктиды, семь — льды Гренландии. Опасность состоит в том, что эти эффекты усиливают друг друга.

Замедление циркуляции вод Атлантики тоже запускает своего рода эффект домино. Циркуляция находится в центре климатической системы — на нее влияют тающие льды, а она провоцирует изменения в климате Амазонии, разбалансируя его и принося то шторма, то засухи.

Еще один критический элемент — феномен «Эль-Ниньо» (El Nino, по-испански — «мальчик»). Так называют смещение аномально теплых приповерхностных вод экваториальной части Тихого океана с запада на восток. Раз в несколько лет «Эль-Ниньо» сменяется «Ла-Ниньей» («девочка»), при которой приповерхностные воды более холодные, однако и сила, и продолжительность этих циклов очень разные. «Эль-Ниньо» вызывает дожди и наводнения в Центральной Америке и засуху в Австралии, Индонезии и Африке. И повсюду сопровождается штормами.

«Эль-Ниньо» пока не прошел свою критическую точку, по версии авторов статьи в PNAS, но ученые из Технологического института Джорджии обнаружили, что в индустриальную эпоху феномен стал дольше и сильнее. Они установили это, изучая годовые кольца древних тропических коралловых рифов — они «записывают» холодные и теплые периоды, поглощая, в зависимости от температуры, разное количество кислорода, поэтому дают точные данные за периоды, значительно превышающие историю наблюдений. Авторы опасаются, что если тренд сохранится, то «мальчик» придет и не уйдет тысячу лет. Это будет означать фактическую непригодность для жизни многих обитаемых сегодня областей.

Такие суровые изменения погоды влияют на общества и государства в целом. Годы «Эль-Ниньо» отличаются вспышками инфекционных заболеваний, особенно малярии и энцефалита. Исследование, охватившее период с 1950 по 2004 год,  показало, что вызванные «Эль-Ниньо» бедствия вдвое повышают вероятность гражданских войн, особенно в бедных странах.

Последствия изменения климата не милуют и отрицающих это явление, и сомневающихся в том, что оно носит рукотворный характер. И вне зависимости от стороны, которую принимают политики и граждане в эмоциональном споре, государствам придется принимать программы адаптации к новым условиям. Чем раньше, тем лучше и для людей, и для бюджетов. Уже сейчас надо думать, как отвечать на участившиеся наводнения, пожары и смерчи, как справляться с вызванными ими неурожаями. Есть небольшой шанс, что прогнозы климатологов, которые сбываются, и это можно проверить, помогут уменьшить потери драгоценного времени, уходящего на дискуссии.

Об авторах
Александра Борисова научный журналист, доцент Университета ИТМО
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, глобальное потепление, изменение климата, океан, леса, вымирание
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter