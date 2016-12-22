Советника Трампа выставили из студии CNN после прерванного интервью

Охрана выставила советника Белого дома Стивена Миллера из студии телеканала CNN после того, как ведущий прервал интервью. Об этом сообщает CBS со ссылкой на представителя телеканала.

По данным собеседника CBS, такое решение было принято после того, как советник Трампа отказался добровольно покинуть студию.

Миллер в ходе программы защищал президента от обвинений, выдвинутых в новой книге журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость» о предполагаемых нарушениях в работе Белого дома. «Интервью стало настолько спорным, что ведущий прервал интервью и сказал, что Миллер лишь тратит время своих зрителей», — сказано в сообщении.

В ходе интервью Миллер стал обвинять CNN в создании фейковых новостей, как это неоднократно делал и сам американский президент. После выхода программы Трамп в своем Twitter написал, что Миллер «уничтожил» в ходе интервью ведущего. «Смотрите ненависть и несправедливость этого прислужника СNN!», — сказал президент. CNN пока не предоставил официального комментария.

Книга Вулффа ​«Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» вышла 5 января. Согласно описанию книги на Amazon, Майкл Вулфф, «пользуясь доступом к Белому дому Трампа» рассказал о «закулисных подробностях о самом противоречивом президентстве». Как отмечала The Guardian, книга основана на «более чем 200 интервью с президентом, его приближенными» и другими ключевыми чиновниками.

В том числе, по данным гаезты, Бэннон рассказал о встрече сотрудников предвыборного штаба Трампа, включая его сына, с российским адвокатом Натальей Весельницкой и назвал эти переговоры «предательскими» и «непатриотичными». По словам Трампа, книга «полна лжи и искажений».